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TAEP200/12
Njut av allt – från DVD och USB
Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare TAEP200 ger dig film- och musikupplevelser utöver det vanliga.
DivX
USB 2.0
En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.
Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.
Vad du än tittar på, och på vilken TV som helst, ser skärmanpassningen till att bilden fyller hela skärmen. Irriterande svarta fält högst upp och längst ned tas bort, utan att du behöver göra några manuella justeringar. Tryck helt enkelt på knappen för skärmanpassning, välj format och njut av filmen i helskärm.
3.2
av 5
70
Recensioner
Pigge 1111
06/01/2024
Sverige
Verifierad köpare
Enkel och bra
Liten i formatet, enkel och lätt att installera och använda.
Fördelar
Lågt pris
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAEP200 DVD-spelare
Datum för användning 2023-07-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAEP200 DVD-spelare
Datum för användning 2023-07-06
Mason4315
19/09/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Great product
Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.
Fördelar
Easy set up
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAEP200 DVD player
Datum för användning 2021-08-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAEP200 DVD player
Datum för användning 2021-08-19
Nobby 20
11/09/2026
Deutschland
Verifierad köpare
CD PLAYER
Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAEP200 DVD-Player
Datum för användning 2026-07-08
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAEP200 DVD-Player
Datum för användning 2026-07-08
Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.