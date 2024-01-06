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2000 seriesDVD-spelare

TAEP200/12

3.2

| (70) Recensioner

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit

Njut av allt – från DVD och USB

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare TAEP200 ger dig film- och musikupplevelser utöver det vanliga.

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Njut av allt – från DVD och USB

  • DivX

  • USB 2.0

12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder

12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Skärmanpassning för perfekt visning varje gång

Skärmanpassning för perfekt visning varje gång

Vad du än tittar på, och på vilken TV som helst, ser skärmanpassningen till att bilden fyller hela skärmen. Irriterande svarta fält högst upp och längst ned tas bort, utan att du behöver göra några manuella justeringar. Tryck helt enkelt på knappen för skärmanpassning, välj format och njut av filmen i helskärm.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.2

av 5

70

Recensioner

06/01/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Enkel och bra

Liten i formatet, enkel och lätt att installera och använda.

Fördelar

Lågt pris

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAEP200 DVD-spelare

Datum för användning 2023-07-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAEP200 DVD-spelare

Datum för användning 2023-07-06

19/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great product

Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.

Fördelar

Easy set up

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAEP200 DVD player

Datum för användning 2021-08-19

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAEP200 DVD player

Datum för användning 2021-08-19

11/09/2026

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

CD PLAYER

Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAEP200 DVD-Player

Datum för användning 2026-07-08

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAEP200 DVD-Player

Datum för användning 2026-07-08

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.