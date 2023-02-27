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Utgått
32 mm element/sluten baksida
Lätt huvudband
Kompakt vikbar modell
Återupplev alla dina bästa ögonblick på dansgolvet om och om igen. 32 mm-neodymiumelementen ger stor, kraftfull bas och klart ljud. Den slutna baksidan ger utmärkt ljudisolering så att du kan njuta av varje sekund av dina favoritlåtar.
De här on-ear-hörlurarna finns i snygga, matta färger och har ett vadderat huvudband som är så lätt att du knappt känner av det. De mjuka öronkuddarna är tydligt märkta för vänster/höger öra och kan vinklas tills de passar perfekt.
Öronkåporna kan vikas ihop platt och vridas inåt för enkel förvaring i fickan eller väskan. Sedan är det bara att veckla ut dem och börja använda dem.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
i_tüpfli
27/02/2023
Suisse
Philips anställd
Verifierad köpare
Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.
[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.
Fördelar
eifach, handlich
Nackdelar
Keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
sana45
02/01/2021
Ελλάδα
Ωραία ακουστικά
Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.
Fördelar
Ωραίος καθαρός ήχος.
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής