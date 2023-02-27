ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Din musik. Din stil.
  • Din musik. Din stil.
  • Din musik. Din stil.
  • Din musik. Din stil.
  • Din musik. Din stil.
  • Din musik. Din stil.
  • Din musik. Din stil.
  • Din musik. Din stil.
  • Din musik. Din stil.
  • Din musik. Din stil.
  • Din musik. Din stil.
  • Din musik. Din stil.

Utgått

3000 seriesOn-ear-hörlurar

TAH4105WT/00

5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Blå
Blå
Röd
Röd
Svart
Svart
Vit
Vit
Din musik. Din stil.
Få det att kännas som om du precis klivit ut på dansgolvet. De här on-ear-hörlurarna ger dig tydligt ljud och kraftfull bas. Det vadderade huvudbandet ger en bekväm passform och de matta färgerna gör att du kan göra musiken till din, med stil.
Visa alla fördelar

Din musik. Din stil.

  • 32 mm element/sluten baksida

  • Lätt huvudband

  • Kompakt vikbar modell

Fylligt och klart basljud

Återupplev alla dina bästa ögonblick på dansgolvet om och om igen. 32 mm-neodymiumelementen ger stor, kraftfull bas och klart ljud. Den slutna baksidan ger utmärkt ljudisolering så att du kan njuta av varje sekund av dina favoritlåtar.

Lätt och justerbart vadderat huvudband

De här on-ear-hörlurarna finns i snygga, matta färger och har ett vadderat huvudband som är så lätt att du knappt känner av det. De mjuka öronkuddarna är tydligt märkta för vänster/höger öra och kan vinklas tills de passar perfekt.

Platt vikbar design för enkel förvaring

Öronkåporna kan vikas ihop platt och vridas inåt för enkel förvaring i fickan eller väskan. Sedan är det bara att veckla ut dem och börja använda dem.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

27/02/2023

Suisse

Suisse

Philips anställd

Verifierad köpare

Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.

[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.

Fördelar

eifach, handlich

Nackdelar

Keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

02/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ωραία ακουστικά

Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.

Fördelar

Ωραίος καθαρός ήχος.

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.