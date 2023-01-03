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Utgått
TAH4205RD/00
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Kompakt vikbar modell
Upp till 29 timmars speltid
De här on-ear-hörlurarna har kraftfulla akustiska 32 mm-neodymelement som ger klart ljud och kraftfull bas. När du vill ha mer trycker du bara på basförstärkningsknappen så känner du skillnaden direkt.
Du får upp till 29 timmars speltid med 2 timmars laddning via USB-C. Om du batteriet börjar bli urladdat ser en snabbladdning på 15 minuter till att du kan spela upp musik i ytterligare 4 timmar.
De här on-ear-hörlurarna finns i snygga, matta färger och har ett vadderat huvudband som är så lätt att du knappt känner av det. De mjuka öronkuddarna är tydligt märkta för vänster/höger öra och kan vinklas tills de passar perfekt.
2.9
av 5
39
Recensioner
RatMan43
03/01/2023
United Kingdom
Great for those with sensitive hearing
I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.
Fördelar
29 hours of listening
Nackdelar
Warning at 15% every minute or so
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
diaz-
17/01/2025
España
Fantásticos
Me los regalaron por navidad y el sonido es fantástico, además que l batería dura mil horas, y no miento cuando lo digo ya que sin cascos no puedo vivir.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
Geli 1960
03/01/2025
Deutschland
Verifierad köpare
Alles super
Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.
Fördelar
Passt alles
Nackdelar
Keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.