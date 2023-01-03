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Utgått

Trådlösa on-ear-hörlurar

TAH4205WT/00

2.9
| (39) Recensioner

Tillgänglig i

Blå
Blå
Röd
Röd
Svart
Svart
Vit
Vit
Känn basen
Rocka ljudet med kraftigare bas. De här trådlösa on-ear-hörlurarna har en basförstärkningsknapp så att du kan öka basen när du vill. Du får upp till 29 timmars speltid, snabbladdning och snygga matta färger att välja mellan.
Visa alla fördelar

Känn basen

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Kompakt vikbar modell

  • Upp till 29 timmars speltid

Basförstärkningsknapp. Kraftfullare bas med en knapptryckning

Basförstärkningsknapp. Kraftfullare bas med en knapptryckning

De här on-ear-hörlurarna har kraftfulla akustiska 32 mm-neodymelement som ger klart ljud och kraftfull bas. När du vill ha mer trycker du bara på basförstärkningsknappen så känner du skillnaden direkt.

29 timmars speltid. USB-C-laddning

29 timmars speltid. USB-C-laddning

Du får upp till 29 timmars speltid med 2 timmars laddning via USB-C. Om du batteriet börjar bli urladdat ser en snabbladdning på 15 minuter till att du kan spela upp musik i ytterligare 4 timmar.

Lätt och justerbart vadderat huvudband

Lätt och justerbart vadderat huvudband

De här on-ear-hörlurarna finns i snygga, matta färger och har ett vadderat huvudband som är så lätt att du knappt känner av det. De mjuka öronkuddarna är tydligt märkta för vänster/höger öra och kan vinklas tills de passar perfekt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

2.9

av 5

39

Recensioner

03/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great for those with sensitive hearing

I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.

Fördelar

29 hours of listening

Nackdelar

Warning at 15% every minute or so

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

17/01/2025

España

España

Fantásticos

Me los regalaron por navidad y el sonido es fantástico, además que l batería dura mil horas, y no miento cuando lo digo ya que sin cascos no puedo vivir.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema

03/01/2025

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Alles super

Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.

Fördelar

Passt alles

Nackdelar

Keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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Ansvarsfriskrivningar

  1. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.