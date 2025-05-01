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  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
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  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
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  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!
  • Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!

4000 seriesTrådlösa on-ear-hörlurar

TAH4209PK/00

4

| (47) Recensioner

Tillgänglig i

Blå
Blå
Rosa
Rosa
Silkesvit
Silkesvit
Svart
Svart

Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!

Med upp till 55 timmars uppspelning kan du använda de här trådlösa on-ear-högtalarna i flera dagar innan du behöver ladda. Du får fantastiskt ljud, dynamisk bas för djupare bas även vid låga volymer och du kan aktivera låg input lag för videor.

Visa alla fördelar

Lätta, bekväma, vikbara och kan användas i flera dagar!

  • Lätt on-ear-hörlur

  • Naturligt ljud. Dynamisk bas

  • Upp till 55 timmars speltid

  • Tydliga samtal

Så lätta och bekväma att du kan ha dem på dig i flera timmar

Så lätta och bekväma att du kan ha dem på dig i flera timmar

De här on-ear-hörlurarna är gjorda för komfort varje dag. Det vadderade huvudbandet är så lätt att du knappt känner av det, och de mjuka öronkåporna kan vinklas så att de känns precis som de ska. Varje öronkåpa är vadderad med minnesskum, så ju mer du bär dem, desto mer kommer du att älska dem.

Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas

Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas

Du får bra ljud från högtalarelementen på 32 mm och bra passiv ljudisolering från on-ear-passformen. Om du gillar bra bas kan du aktivera dynamisk bas via Philips Headphones-appen och njuta av den fulla kraften hos dina favoritlåtar, även när du lyssnar med låg ljudnivå.

Upp till 55 timmars speltid. USB-C-laddning

Upp till 55 timmars speltid. USB-C-laddning

Med upp till 55 timmars speltid klarar de här trådlösa hörlurarna av många spellistor. De laddas helt på bara två timmar via USB-C och en snabbladdning på 15 minuter ger dig tillräckligt med ström för att spela upp musik i ytterligare två timmar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

47

Recensioner

01/05/2025

Sverige

Sverige

smooth

not topsound but is sufficent in most types of music etc

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar

Date of Use 2025-04-01

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar

Date of Use 2025-04-01

12/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Brilliant sound quality.

Brilliant sound quality for the price and a great colour.

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones

Date of Use 2025-10-12

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones

Date of Use 2025-10-12

07/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

My experience with the Philips H4209PK/00 Wireless Headphones has been nothing short of delightful. Seriously, these things are a game-changer. The audio quality? Crystal clear, a real treat for the ears. It's not just loud; there's a beautiful equilibrium between the bass thump and the treble's shimmer – a finely tuned orchestra in my ears, if you will. I've listened to everything from soaring operatic arias to the gritty crunch of my favorite indie rock band, and these headphones have handled it all with aplomb. Comfort is key, and these don't disappoint. They're featherlight; I often forget I'm even wearing them, which is a huge plus during those marathon listening sessions. Picture this: curled up on the sofa, lost in a captivating audiobook, utterly oblivious to the world outside. That's the kind of immersive experience these headphones deliver. The Bluetooth connection has been rock-solid, never once dropping out on me, even with a few errant walls in the way. Battery life is another strong suit. Let's just say I've gone days without needing a recharge – a veritable marathon of musical enjoyment! Honestly, I've been pleasantly surprised by the longevity. And the price? For the level of performance you get, it's a steal. These headphones punch far above their weight class, offering a premium listening experience without the premium price tag. If you're in the market for a pair of wireless headphones that don't skimp on quality or comfort, look no further. The Philips H4209PK/00 are, in my humble opinion, a truly exceptional value. They're a total knockout.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones

Date of Use 2025-03-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones

Date of Use 2025-03-07

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  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.