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Överlägsen komfort, bra ljud, kompakt format
Ta på de här trådlösa over-ear-hörlurarna och upplev verklig komfort när du lyssnar. Du får fylligt ljud med djup bas även vid låg volym, och upp till 65 timmars uppspelning. Dessutom kan de enkelt vikas ihop för kompakt förvaring när du är på språng.
Lätt over-ear-hörlur
Naturligt ljud. Dynamisk bas
Upp till 65 timmars speltid
Tydliga samtal
De här over-ear-hörlurarna är gjorda för komfort varje dag. Det vadderade huvudbandet är så lätt att du knappt känner av det,och de mjuka öronkåporna kan vinklas så att de känns precis som de ska. Varje öronkåpa är vadderad med minnesskum,så ju mer du bär dem,desto mer kommer du att älska dem.
Du får bra ljud från högtalarelementen på 40 mm och bra passiv ljudisolering från over-ear-passformen. Om du gillar bra bas kan du aktivera dynamisk bas via Philips Headphones-appen och njuta av den fulla kraften hos dina favoritlåtar,även när du lyssnar med låg ljudnivå.
Med upp till 65 timmars speltid klarar de här trådlösa hörlurarna av många spellistor. De laddas helt på bara två timmar via USB-C och en snabbladdning på 5 minuter ger dig tillräckligt med ström för att spela upp musik i ytterligare tre timmar.
4.3
av 5
16
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
katten84
05/02/2026
Sverige
Verifierad köpare
jag är super nöjd med hörlurar kommer inte överens med appen när man ska ansluta
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar
Datum för användning 2025-01-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar
Datum för användning 2025-01-05
Ollie- D
07/04/2025
United Kingdom
Verifierad köpare
Over- ear excellence
The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.
Fördelar
Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.
Nackdelar
N/A
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Datum för användning 2025-03-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Datum för användning 2025-03-07
Andreash133
16/05/2026
Deutschland
Verifierad köpare
Super
Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Datum för användning 2026-02-16
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Datum för användning 2026-02-16