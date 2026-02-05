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5000 seriesTrådlösa over-ear-hörlurar

TAH5209WT/00

4.3

| (16) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
White
White

Överlägsen komfort, bra ljud, kompakt format

Ta på de här trådlösa over-ear-hörlurarna och upplev verklig komfort när du lyssnar. Du får fylligt ljud med djup bas även vid låg volym, och upp till 65 timmars uppspelning. Dessutom kan de enkelt vikas ihop för kompakt förvaring när du är på språng.

Visa alla fördelar

Överlägsen komfort, bra ljud, kompakt format

  • Lätt over-ear-hörlur

  • Naturligt ljud. Dynamisk bas

  • Upp till 65 timmars speltid

  • Tydliga samtal

Så lätta och bekväma att du kan ha dem på dig i flera timmar

Så lätta och bekväma att du kan ha dem på dig i flera timmar

De här over-ear-hörlurarna är gjorda för komfort varje dag. Det vadderade huvudbandet är så lätt att du knappt känner av det,och de mjuka öronkåporna kan vinklas så att de känns precis som de ska. Varje öronkåpa är vadderad med minnesskum,så ju mer du bär dem,desto mer kommer du att älska dem.

Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas

Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas

Du får bra ljud från högtalarelementen på 40 mm och bra passiv ljudisolering från over-ear-passformen. Om du gillar bra bas kan du aktivera dynamisk bas via Philips Headphones-appen och njuta av den fulla kraften hos dina favoritlåtar,även när du lyssnar med låg ljudnivå.

Upp till 65 timmars speltid med snabbladdning

Upp till 65 timmars speltid med snabbladdning

Med upp till 65 timmars speltid klarar de här trådlösa hörlurarna av många spellistor. De laddas helt på bara två timmar via USB-C och en snabbladdning på 5 minuter ger dig tillräckligt med ström för att spela upp musik i ytterligare tre timmar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

16

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

1

05/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

jag är super nöjd med hörlurar kommer inte överens med appen när man ska ansluta

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar

Datum för användning 2025-01-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar

Datum för användning 2025-01-05

07/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Over- ear excellence

The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.

Fördelar

Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.

Nackdelar

N/A

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Datum för användning 2025-03-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Datum för användning 2025-03-07

16/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Super

Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Datum för användning 2026-02-16

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Datum för användning 2026-02-16

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