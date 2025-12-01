Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Tillgänglig i
Supersäkra, superroliga!
Låt barnen rocka loss med dessa färgglada trådbundna hörlurar! De är lätta, tåliga och har volymbegränsning för säker lyssning. Kompisar på besök? Med ljuddelning kan barn seriekoppla sina hörlurar med en kompis hörlurar så att de kan lyssna tillsammans.
Trådbundna on-ear-hörlurar
Volymbegränsning till 85 dB
Anpassningsbara. Ljuddelning
Tåliga och hopfällbara
De här hörlurarna är särskilt utformade för att vara säkra för unga öron och har en volymbegränsning på 85 dB*. Musik, tecknat, filmer, utbildningsvideor: oavsett vad de gillar kan du känna dig trygg med att de inte lyssnar för högt.
Mindre öronkåpor med mjuka kuddar gör de här lätta hörlurarna bekväma för barn. Det vadderade huvudbandet justeras också enkelt för perfekt passform och har punkter på baksidan som hjälper barn att se åt vilket håll hörlurarna ska sitta.
Den flerfärgade designen gör att hörlurarna sticker ut på alla de rätta sätten – och barnen kan anpassa hörlurarna med sina egna konstverk! Lyft bara det genomskinliga fönstret på öronkåpan, lägg in deras teckningar eller målningar och klicka sedan fast fönstret igen.
4.7
av 5
23
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Riri88
01/12/2025
Sverige
Bekväma hörlurar med bra ljud
Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!
Fördelar
Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.
Nackdelar
Inga än så länge.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-11-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-11-01
Alice_3738
18/11/2025
Sverige
Snygga, bekväma och välljudande hörlurar
Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.
Fördelar
Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-10-18
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2025-10-18
Mackans
24/09/2025
Sverige
Bra ljud och bra passform
Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2024-08-24
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Date of Use 2024-08-24
Volymen är begränsad till 85 dB i enlighet med standarderna EN 50332 för säker lyssning.