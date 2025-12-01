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On-ear-hörlurar för barn

TAK2000CT/00

4.7

| (23) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Blue
Blue
Blågrön kristall
Blågrön kristall
Magentalila
Magentalila
Pink
Pink

Supersäkra, superroliga!

Låt barnen rocka loss med dessa färgglada trådbundna hörlurar! De är lätta, tåliga och har volymbegränsning för säker lyssning. Kompisar på besök? Med ljuddelning kan barn seriekoppla sina hörlurar med en kompis hörlurar så att de kan lyssna tillsammans.

Visa alla fördelar

Supersäkra, superroliga!

  • Trådbundna on-ear-hörlurar

  • Volymbegränsning till 85 dB

  • Anpassningsbara. Ljuddelning

  • Tåliga och hopfällbara

Alltid säkra, alltid roliga. Volymbegränsade till 85 dB*

Alltid säkra, alltid roliga. Volymbegränsade till 85 dB*

De här hörlurarna är särskilt utformade för att vara säkra för unga öron och har en volymbegränsning på 85 dB*. Musik, tecknat, filmer, utbildningsvideor: oavsett vad de gillar kan du känna dig trygg med att de inte lyssnar för högt.

Barnvänlig komfort och enkla att använda

Barnvänlig komfort och enkla att använda

Mindre öronkåpor med mjuka kuddar gör de här lätta hörlurarna bekväma för barn. Det vadderade huvudbandet justeras också enkelt för perfekt passform och har punkter på baksidan som hjälper barn att se åt vilket håll hörlurarna ska sitta.

Färgglad design med anpassningsbara öronkåpor

Färgglad design med anpassningsbara öronkåpor

Den flerfärgade designen gör att hörlurarna sticker ut på alla de rätta sätten – och barnen kan anpassa hörlurarna med sina egna konstverk! Lyft bara det genomskinliga fönstret på öronkåpan, lägg in deras teckningar eller målningar och klicka sedan fast fönstret igen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

23

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

2
1

01/12/2025

Sverige

Sverige

Bekväma hörlurar med bra ljud

Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!

Fördelar

Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.

Nackdelar

Inga än så länge.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-11-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-11-01

18/11/2025

Sverige

Sverige

Snygga, bekväma och välljudande hörlurar

Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.

Fördelar

Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-10-18

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2025-10-18

24/09/2025

Sverige

Sverige

Bra ljud och bra passform

Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2024-08-24

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn

Date of Use 2024-08-24

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Volymen är begränsad till 85 dB i enlighet med standarderna EN 50332 för säker lyssning.