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Utgått
TAK4206BL/00
Färgstarka och iögonfallande
De lyser upp sin egen stil med de här robusta, flexibla on-ear-hörlurarna! Paneler i öronkåporna tänds i färgstarka färger och volymen är begränsad till 85 dB. Föräldrar kan styra volymen och speltiden via Philips Headphones-appen.
Trådlösa on-ear-hörlurar
Öronkåpor som tänds
Appbaserad föräldrakontroll
Begränsad volym < 85 dB
Barn kommer att älska de här trådlösa on-ear-hörlurarna, från resor till skärmtid och läxor! De får 28 timmars speltid med en laddning och en fullständig laddning tar två timmar. En snabb 15-minuters laddning ger 2 timmars extra speltid.
De här hörlurarna är särskilt utformade för att skydda unga öron och har 32 mm-element som har begränsats till 85 dB. Föräldrar kan även ställa in maximal volym och gränser för speltid i appen Philips Headphones. Du kan slappna av medan de har roligt.
Öronsnäckorna har paneler som tänds för en extra cool stil. Det finns fyra varianter att välja bland: röda lampor, gröna lampor, blå lampor eller en blandning av alla tre! Tryck sedan bara på knappen på öronsnäckan för att gå igenom ljusalternativen.
3.6
av 5
20
Recensioner
MeiaBe
04/11/2023
Sverige
Perfekta barnhörlurar
I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.
Fördelar
Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Datum för användning 2023-10-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Datum för användning 2023-10-04
Emmant
02/11/2023
Sverige
Hörlurar som tilltalar hela familjen!
I samarbete med Philips har vår familj fått testa Philips TAK4206 trådlösa on-ear-hörlurar för barn. Den främsta anledningen till att vi tycker om hörlurarna är för att de underlättar en hektisk familjevardag. Philips hörlurar ger barnen möjligheten att få en lugn och ostörd stund på dagen där de kan stänga ute andra intryck än det barn-TV eller radioprogram de just då tittar/lyssnar på. Att de är trådlösa gör att barnen lätt kan röra sig i huset vid behov och också främjat discodans på lagom volym i barnens öron. Det är en stor fördel att hörlurarna är bekväma och enkelt justerbara men samtidigt stabila och sitter bra på barnens huvud, även vid ovan nämnda danspass. Laddningstiden har vi inte hunnit reflektera över efter mer än en veckans användning, eftersom de fortfarande inte laddat ur! Detta trots den roliga funktionen med ljus i olika färger som barnen tyckt om att välja mellan. Hörlurarna fick också följa med på en resa, vilket skapade lugn för barnet, mig själv och våra medresenärer utan att behöva krångla med sladdar eller oroa oss över batteritid eller för höga ljud för små, känsliga öron. Vi har inte testat gränser för speltid men det låter som ett utmärkt verktyg att använda när barnen blir lite äldre.
Fördelar
Lång batteritid, bekväma, smidiga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Datum för användning 2023-10-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Datum för användning 2023-10-02
kexat
25/10/2023
Sverige
utmärkta hörlurar för barn
I samarbete med Philips så fick min snart 5åriga dotter hem dessa att testa. Jag har taget emot denna produkt som en del av ett produkttest och Philips har ingen inverkan på mitt betyg. Hon tyckte att dom satt otroligt bra på huvudet och skönt runt öronen. Smidigt att packa upp, koppla till telefonen och bra batteritid. Sen är det bra att ljudnivån är anpassad för barn. Ett plus enligt dottern var att färgen var himla fin och extra coolt att dom har lysen på sidorna man kan sätta på. Sen tyckte hon att det var toppen att dom var trådlösa! Jag skulle absolut rekommendera dessa hörlurar till andra att köpa till sina barn!
Fördelar
bra batteritid, sladdlös
Nackdelar
ej hittat någon.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Datum för användning 2023-09-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Datum för användning 2023-09-25
Volymen är begränsad till < 85 dB i enlighet med standarden EN 50332 för säkert lyssnande.
Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.