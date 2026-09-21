En ny stil när de vill

Från bilder på familjen eller husdjur till foton av konstverk – ePaper-displayerna på öronkåporna ger barn ett roligt sätt att anpassa sina hörlurar utan att använda klistermärken. Välj helt enkelt ett foto som sparats på en mobil enhet och överför det till displayen via vår tillhörande app. Efter överföringen förblir bilden synlig även när hörlurarna är avstängda.