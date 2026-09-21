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Ny
TAK6000BL/00
En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
Upptäck hörlurarna som är utformade för säker lyssning och regelbundna stilbyten. ePaper-displayer på öronkåporna låter barn använda foton för att skapa en personlig stil som är enkel att ändra. Volymbegränsningar skyddar unga öron både hemma och på språng.
Trådlösa on-ear-hörlurar
Volymen är begränsad till 85 dB
Anpassningsbar ePaper-display
Slitstarka och hopfällbara
Från bilder på familjen eller husdjur till foton av konstverk – ePaper-displayerna på öronkåporna ger barn ett roligt sätt att anpassa sina hörlurar utan att använda klistermärken. Välj helt enkelt ett foto som sparats på en mobil enhet och överför det till displayen via vår tillhörande app. Efter överföringen förblir bilden synlig även när hörlurarna är avstängda.
De här hörlurarna är särskilt utformade för att vara extra säkra för unga öron och har begränsats till 75 dB för lyssning hemma eller under studier. Vid lyssning i bullrigare miljöer utanför hemmet kan föräldrar använda Philips Headphones-appen för att ställa in en volymgräns på 85 dB i reseläget.*
Stora, runda kontrollknappar på undersidan av öronkåporna gör hörlurarna enkla att använda för barn, och punkter på baksidan av huvudbygeln hjälper dem att se hur de ska sättas på. Den vadderade huvudbygeln justeras enkelt, medan mindre öronkåpor med mjuka kuddar av minnesskum varsamt anpassar sig efter växande öron för en bekväm passform.
Volymen är begränsad till 75 dB i normalläge och 85 dB i reseläge, i enlighet med EN 50332-standarderna för säker lyssning.