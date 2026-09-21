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  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
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  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
  • En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.

Ny

Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

TAK6000PK/00

Tillgänglig i

Blue
Blue
Pink
Pink

En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.

Upptäck hörlurarna som är utformade för säker lyssning och regelbundna stiluppdateringar. ePaper-skärmar på öronkåporna låter barn använda foton för att skapa en personlig stil som är enkel att ändra. Volymbegränsningar skyddar unga öron hemma och på språng.

Visa alla fördelar

En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.

  • Trådlösa on-ear-hörlurar

  • Volymen är begränsad till 85 dB

  • Anpassningsbar ePaper-skärm

  • Slitstarka och hopfällbara

Tåliga, hållbara och hopfällbara

De här hörlurarna är tillverkade av hållbara, giftfria material och konstruerade för att klara påfrestningarna vid barns dagliga användning. När de inte används kan de vikas platt för enkel förvaring i en låda. Du kan också vika dem platt och inåt till ett kompakt paket som enkelt får plats i fickor och väskor.

Philips Headphones-app med föräldrakontroller

Med vår tillhörande app kan du ställa in tidsgränser så att barnen inte lyssnar för länge. Du kan också använda appen för att ändra hörlurarnas standardinställning, där volymen är begränsad till 75 dB, till ett reseläge som begränsar volymen till 85 dB.

Lång batteritid och enkla trådlösa anslutningar

Från helgnöjen till läxläsning – de här hörlurarna hänger med och ger upp till 45 timmars speltid efter en full laddning (som tar 2 timmar via USB-C). En särskild BT-knapp på hörlurarna gör det enkelt för barn att parkoppla dem med sina enheter, och flerpunktsanslutningen gör att de kan ansluta till fler än en enhet samtidigt.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

EU-försäkran om överensstämmelse - English (US)

  • PDF fil, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Användarhandbok

  • PDF fil, 2.6 MB
  • 5 September 2026

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  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Volymen är begränsad till 75 dB i normalläge och 85 dB i reseläge, i enlighet med EN 50332-standarderna för säker lyssning.