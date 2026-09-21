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Ny
TAK6000PK/00
En stil de älskar. Ett ljud du kan lita på.
Upptäck hörlurarna som är utformade för säker lyssning och regelbundna stiluppdateringar. ePaper-skärmar på öronkåporna låter barn använda foton för att skapa en personlig stil som är enkel att ändra. Volymbegränsningar skyddar unga öron hemma och på språng.
Trådlösa on-ear-hörlurar
Volymen är begränsad till 85 dB
Anpassningsbar ePaper-skärm
Slitstarka och hopfällbara
De här hörlurarna är tillverkade av hållbara, giftfria material och konstruerade för att klara påfrestningarna vid barns dagliga användning. När de inte används kan de vikas platt för enkel förvaring i en låda. Du kan också vika dem platt och inåt till ett kompakt paket som enkelt får plats i fickor och väskor.
Med vår tillhörande app kan du ställa in tidsgränser så att barnen inte lyssnar för länge. Du kan också använda appen för att ändra hörlurarnas standardinställning, där volymen är begränsad till 75 dB, till ett reseläge som begränsar volymen till 85 dB.
Från helgnöjen till läxläsning – de här hörlurarna hänger med och ger upp till 45 timmars speltid efter en full laddning (som tar 2 timmar via USB-C). En särskild BT-knapp på hörlurarna gör det enkelt för barn att parkoppla dem med sina enheter, och flerpunktsanslutningen gör att de kan ansluta till fler än en enhet samtidigt.
Volymen är begränsad till 75 dB i normalläge och 85 dB i reseläge, i enlighet med EN 50332-standarderna för säker lyssning.