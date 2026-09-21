Tåliga, hållbara och hopfällbara

De här hörlurarna är tillverkade av hållbara, giftfria material och konstruerade för att klara påfrestningarna vid barns dagliga användning. När de inte används kan de vikas platt för enkel förvaring i en låda. Du kan också vika dem platt och inåt till ett kompakt paket som enkelt får plats i fickor och väskor.