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Utgått
TAKH101PK/00
Nu kör vi!
Låt dem titta, lyssna och spela med on-ear-hörlurarna som inte skadar deras öron. Dessa färgglada hörlurar är bekväma och volymen är begränsad till 85 dB. Barn kan titta på film eller lyssna på sina favoritlåtar på ett säkert sätt.
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.
De här hörlurarna är särskilt utformade för att skydda unga öron och har 32 mm akustiska element som har begränsats till 85 dB. Du kan slappna av med vetskapen om att ditt barn kan lyssna på sina låtar, titta på sina videor och spela sina spel på ett säkert sätt.
De här trådanslutna on-ear-hörlurarna för barn kan vikas inåt för att skapa ett kompakt paket. Perfekt när du vill stoppa ned dem i jackfickan eller väskan.
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