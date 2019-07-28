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Utgått

Hörlurar med mikrofon

TAKH301PK/00

Gör din egen grej

Med de här roliga on-ear-hörlurarna kan barnen fixa en egen stil. Dessa hörlurar är volymbegränsade till 85 dB och slittåliga nog att förvaras i en skolväska. Barn kan dekorera öronsnäckorna med klistermärken eller sina egna konstverk!

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Gör din egen grej

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

32 mm akustiska element. Klart ljud

De här hörlurarna är särskilt utformade för att skydda unga öron och har 32 mm akustiska element som har begränsats till 85 dB. Du kan slappna av med vetskapen om att ditt barn kan lyssna på sina låtar, titta på sina videor och spela sina spel på ett säkert sätt.

Anpassningsbara öronsnäckor. Använd dekaler eller egna konstverk

Barn kan anpassa de här hörlurarna med dekaler eller till och med sina senaste konstverk. Det genomskinliga yttre höljet på de här öronsnäckorna kan öppnas så att du kan lägga i en ritning inuti. Hörlurarna levereras med tre uppsättningar klistermärken och grafikkort.

Tekniska specifikationer

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