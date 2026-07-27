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Ny
TAMS3BK/00
Fantastiskt ljud. Fantastisk retrolook
Smart laddningsfodral
Adaptiv brusreducering
Upp till 42 timmar speltid
Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.
Det här smarta fodralet är mer än bara en laddare. Med det kan du styra samtal, uppspelning, brusreducering och Auracast™ eller aktivera Lo-Fi-ljudläget. Det kan till och med hjälpa dig att ta bilder genom att fjärrutlösa kameran på din anslutna enhet. Med valbara animationer som föreställer vinylskivor, kassettband och förstärkare kan du ändra utseendet på fodralets 1,47-tums färgpekskärm.
Med brusreducering av får du 10 timmars speltid med en full laddning och 32 extra timmar från det smarta laddningsfodralet (med brusreducering på får du 7 timmar och 23 extra timmar från fodralet). För en snabb boost ger 15 minuters laddning 3 extra timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.
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