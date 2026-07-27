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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Ny

Moving SoundTrue wireless-hörlurar

TAMS3BK/00

Tillgänglig i

Black
Black
Yellow
Yellow
The Buds
Färgerna sticker ut. Ljudet imponerar. Med sin iögonfallande design och avslappnade stil ser The Buds till att stämningen håller i sig tack vare ett varmt, detaljrikt ljud och ett runt, smart laddningsfodral som smidigt får plats i fickan. Din dag, dina spellistor, ditt tempo.
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The Buds

  • Fantastiskt ljud. Fantastisk retrolook

  • Smart laddningsfodral

  • Adaptiv brusreducering

  • Upp till 42 timmar speltid

Kom i rätt stämning med adaptiv brusreducering

Kom i rätt stämning med adaptiv brusreducering

Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.

Håll igång med det runda, smarta laddningsfodralet

Håll igång med det runda, smarta laddningsfodralet

Det här smarta fodralet är mer än bara en laddare. Med det kan du styra samtal, uppspelning, brusreducering och Auracast™ eller aktivera Lo-Fi-ljudläget. Det kan till och med hjälpa dig att ta bilder genom att fjärrutlösa kameran på din anslutna enhet. Med valbara animationer som föreställer vinylskivor, kassettband och förstärkare kan du ändra utseendet på fodralets 1,47-tums färgpekskärm.

Lyssna längre med upp till 42 timmars speltid

Lyssna längre med upp till 42 timmars speltid

Med brusreducering av får du 10 timmars speltid med en full laddning och 32 extra timmar från det smarta laddningsfodralet (med brusreducering på får du 7 timmar och 23 extra timmar från fodralet). För en snabb boost ger 15 minuters laddning 3 extra timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.

Tekniska specifikationer

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