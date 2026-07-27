Håll igång med det runda, smarta laddningsfodralet

Det här smarta fodralet är mer än bara en laddare. Med det kan du styra samtal, uppspelning, brusreducering och Auracast™ eller aktivera Lo-Fi-ljudläget. Det kan till och med hjälpa dig att ta bilder genom att fjärrutlösa kameran på din anslutna enhet. Med valbara animationer som föreställer vinylskivor, kassettband och förstärkare kan du ändra utseendet på fodralets 1,47-tums färgpekskärm.