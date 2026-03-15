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  • Med bygel. Open-ear-passform.
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  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
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  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.
  • Med bygel. Open-ear-passform.

2000 seriesOpen-ear true wireless-öronproppar

TAQ2000BK/00

5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
Med bygel. Open-ear-passform.
Få klart ljud och komfort hela dagen med de öppna true wireless-öronpropparna med öronbygel. Varje öronpropp sitter lätt men säkert och open-ear-designen gör att du kan höra världen omkring dig och det du lyssnar på.
Visa alla fördelar

Med bygel. Open-ear-passform.

  • Öppna true wireless-öronproppar

  • Med bygel

  • Upp till 28 timmars speltid

  • Bluetooth multipoint

Öppna öronproppar med bygel. Bekväma hela dagen

Öppna öronproppar med bygel. Bekväma hela dagen

De här öppna öronpropparna fästs lätt men säkert på ytterörat och en flexibel led gör att du kan justera greppet för maximal komfort. Precisionselement med luftledning leder ljudet in i hörselgången utan att täppa till den, så att du även hör vad som händer i din omedelbara omgivning.

Upp till 28 timmars speltid. Tunt laddningsfodral.

Upp till 28 timmars speltid. Tunt laddningsfodral.

Du får 7 timmars speltid på en full laddning och 21 timmar till med fodralet. Om du behöver en snabb boost lägger du tillbaka öronpropparna i fodralet i bara 15 minuter för att få en extra timme. Det tar 2 timmar att ladda öronpropparna helt och med monoläget kan du använda en öronpropp i taget medan den andra laddas.

Stabil Bluetooth multipoint-anslutning

Stabil Bluetooth multipoint-anslutning

Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

15/03/2026

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten

Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!

Fördelar

Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid

Nackdelar

Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

21/01/2026

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles

si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

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