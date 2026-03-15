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Öppna true wireless-öronproppar
Med bygel
Upp till 28 timmars speltid
Bluetooth multipoint
De här öppna öronpropparna fästs lätt men säkert på ytterörat och en flexibel led gör att du kan justera greppet för maximal komfort. Precisionselement med luftledning leder ljudet in i hörselgången utan att täppa till den, så att du även hör vad som händer i din omedelbara omgivning.
Du får 7 timmars speltid på en full laddning och 21 timmar till med fodralet. Om du behöver en snabb boost lägger du tillbaka öronpropparna i fodralet i bara 15 minuter för att få en extra timme. Det tar 2 timmar att ladda öronpropparna helt och med monoläget kan du använda en öronpropp i taget medan den andra laddas.
Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Dominus1973
15/03/2026
Nederland
Verifierad köpare
Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten
Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!
Fördelar
Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid
Nackdelar
Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Sestante44
21/01/2026
Italia
Verifierad köpare
Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles
si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear