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Utgått
Rör på dig! Den lilla högtalaren med slående ljud.
Surfa. Spring. Dansa. Boxas. Vad som än får dig att röra på dig så kan den här vattentäta högtalaren med en cool design i två toner följa med dig. Du får ett slående ljud trots den kompakta storleken, och en bärrem gör högtalaren enkel att bära. Nu kör vi!
IP67-klassning för damm-/vattenskydd
Fyllig bas
Inbyggd mikrofon för samtal
Upp till 12 timmars musik
Från parker till campingplatser – ta med dig musiken du älskar vart vägen än leder dig! Den här bärbara högtalaren ger klart ljud och har en kraftfull bas tack vare dubbla passiva högtalarelement. Vill du rocka ännu hårdare? Para ihop två högtalare för ett stereoljud som definitivt får igång festen.
Dags att sätta igång musiken? Den här högtalaren håller jämna steg med dig. Du får upp till 12 timmars speltid från en fulladdad högtalare. Mer än tillräckligt för ett träningspass eller att samlas runt lägerelden.
Från spåret till stranden till poolen – IP67-klassningen gör att högtalaren kan tas med överallt. Den löstagbara bärremmen gör högtalaren enkel att bära med sig, och Bluetooth-räckvidden på upp till 20 m innebär att du inte missar något. Även om telefonen är långt från högtalaren.
Utmärkelser
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Deivi
04/09/2023
España
Resistente y potente
Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago
Fördelar
Resistencia y potencia de sonido
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS4807W Altavoz inalámbrico
Datum för användning 2023-08-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS4807W Altavoz inalámbrico
Datum för användning 2023-08-04
ATHOMETVAVA
31/08/2023
España
Buen sonido y alcance para actividades exteriores
El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.
Fördelar
Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.
Nackdelar
Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS4807W Altavoz inalámbrico
Datum för användning 2022-07-31
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS4807W Altavoz inalámbrico
Datum för användning 2022-07-31
IP67-klassningen innebär att högtalarelementet är dammtätt och kan sänkas ned i upp till 30 minuter på ett djup av upp till 1 m.