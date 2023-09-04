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Utgått

Trådlös högtalare

TAS4807B/00

5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit

Rör på dig! Den lilla högtalaren med slående ljud.

Surfa. Spring. Dansa. Boxas. Vad som än får dig att röra på dig så kan den här vattentäta högtalaren med en cool design i två toner följa med dig. Du får ett slående ljud trots den kompakta storleken, och en bärrem gör högtalaren enkel att bära. Nu kör vi!

Visa alla fördelar

Rör på dig! Den lilla högtalaren med slående ljud.

  • IP67-klassning för damm-/vattenskydd

  • Fyllig bas

  • Inbyggd mikrofon för samtal

  • Upp till 12 timmars musik

Liten högtalare. Kraftfullt ljud

Liten högtalare. Kraftfullt ljud

Från parker till campingplatser – ta med dig musiken du älskar vart vägen än leder dig! Den här bärbara högtalaren ger klart ljud och har en kraftfull bas tack vare dubbla passiva högtalarelement. Vill du rocka ännu hårdare? Para ihop två högtalare för ett stereoljud som definitivt får igång festen.

12 timmars speltid. Fortsätt lyssna

12 timmars speltid. Fortsätt lyssna

Dags att sätta igång musiken? Den här högtalaren håller jämna steg med dig. Du får upp till 12 timmars speltid från en fulladdad högtalare. Mer än tillräckligt för ett träningspass eller att samlas runt lägerelden.

IP67-klassad för damm och vatten. Redo att rocka loss*

IP67-klassad för damm och vatten. Redo att rocka loss*

Från spåret till stranden till poolen – IP67-klassningen gör att högtalaren kan tas med överallt. Den löstagbara bärremmen gör högtalaren enkel att bära med sig, och Bluetooth-räckvidden på upp till 20 m innebär att du inte missar något. Även om telefonen är långt från högtalaren.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på TPV_PBTAWARD13

Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

04/09/2023

España

España

Resistente y potente

Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago

Fördelar

Resistencia y potencia de sonido

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS4807W Altavoz inalámbrico

Datum för användning 2023-08-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS4807W Altavoz inalámbrico

Datum för användning 2023-08-04

31/08/2023

España

España

Buen sonido y alcance para actividades exteriores

El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.

Fördelar

Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.

Nackdelar

Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS4807W Altavoz inalámbrico

Datum för användning 2022-07-31

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS4807W Altavoz inalámbrico

Datum för användning 2022-07-31

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  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. IP67-klassningen innebär att högtalarelementet är dammtätt och kan sänkas ned i upp till 30 minuter på ett djup av upp till 1 m.