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Hör ljuden tydligt
Hör ljuden perfekt. Dessa true wireless-hörlurar använder 13 mm högtalarelement för härligt ljud och kraftfull bas och en AI-mikrofon för tydliga samtal. Med en IPX4-klassning för stänk- och svettålighet och ett laddningsfodral i fickformat för 15 timmars speltid.
Tydlig samtalskvalitet
13 mm högtalarelement för kraftfull bas
Ergonomisk design för komfort
Stänk-/svettåliga: IPX4
Hör ljudet som det är tänkt att höras. De här hörlurarna har en specialkonstruerad design med 13 mm dynamiska högtalarelement som ger dig en fantastisk lyssnarupplevelse. Högtalarelementens stora kapacitet förbättrar dynamiken och basen så att du aldrig missar ett beat.
Oavsett hur lång din dag är har de här hörlurarna allt du behöver. Du får fem timmars speltid och ytterligare 10 timmar från det praktiska laddningsfodralet i fickformat.
Låt inte ljud från omvärlden störa ditt lyssnande. De här hörlurarna har en AI-mikrofon som använder en avancerad AI-algoritm för att filtrera bort de ljud du inte vill höra och säkerställa tydlig samtalskvalitet. Hör varandra tydligt varje gång.
4.1
av 5
7
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
ACHILLES 28
19/09/2024
Deutschland
Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang
Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.
Fördelar
Is perfekt für unterwegs
Nackdelar
Keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum för användning 2024-08-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum för användning 2024-08-19
Halstuch 87
27/04/2024
Deutschland
Verifierad köpare
Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.
Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.
Fördelar
Lange Akku laufzeit.
Nackdelar
Keine.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum för användning 2023-03-27
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum för användning 2023-03-27
Aerith
27/03/2024
Deutschland
Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr
Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht
Fördelar
Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr
Nackdelar
bisher ist mir nix negatives aufgefallen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum för användning 2024-02-27
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum för användning 2024-02-27
Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.