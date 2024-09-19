ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Bild av en enda produkt
  • Huvudsakligen använt foto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto av produkt med tillbehör
  • Bild av en enda produkt
  • Huvudsakligen använt foto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto av produkt med tillbehör

True Wireless-hörlurar

TAT1138BL/00

4.1

| (7) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Blå
Blå
Svart
Svart
Vit
Vit

Hör ljuden tydligt

Hör ljuden perfekt. Dessa true wireless-hörlurar använder 13 mm högtalarelement för härligt ljud och kraftfull bas och en AI-mikrofon för tydliga samtal. Med en IPX4-klassning för stänk- och svettålighet och ett laddningsfodral i fickformat för 15 timmars speltid.

Visa alla fördelar

Hör ljuden tydligt

  • Tydlig samtalskvalitet

  • 13 mm högtalarelement för kraftfull bas

  • Ergonomisk design för komfort

  • Stänk-/svettåliga: IPX4

Specialkonstruerade 13 mm högtalarelement för härligt ljud och kraftfull bas

Hör ljudet som det är tänkt att höras. De här hörlurarna har en specialkonstruerad design med 13 mm dynamiska högtalarelement som ger dig en fantastisk lyssnarupplevelse. Högtalarelementens stora kapacitet förbättrar dynamiken och basen så att du aldrig missar ett beat.

Inga problem. Upp till 15 timmars speltid med fodralet

Oavsett hur lång din dag är har de här hörlurarna allt du behöver. Du får fem timmars speltid och ytterligare 10 timmar från det praktiska laddningsfodralet i fickformat.

AI-mikrofon för tydlig samtalskvalitet

Låt inte ljud från omvärlden störa ditt lyssnande. De här hörlurarna har en AI-mikrofon som använder en avancerad AI-algoritm för att filtrera bort de ljud du inte vill höra och säkerställa tydlig samtalskvalitet. Hör varandra tydligt varje gång.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.1

av 5

7

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

3
2

19/09/2024

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang

Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.

Fördelar

Is perfekt für unterwegs

Nackdelar

Keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum för användning 2024-08-19

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum för användning 2024-08-19

27/04/2024

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.

Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.

Fördelar

Lange Akku laufzeit.

Nackdelar

Keine.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum för användning 2023-03-27

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum för användning 2023-03-27

27/03/2024

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr

Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht

Fördelar

Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr

Nackdelar

bisher ist mir nix negatives aufgefallen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum för användning 2024-02-27

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum för användning 2024-02-27

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.