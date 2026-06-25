ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Shaver 3000X Series Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Support

Shaver 3000X SeriesElektrisk rakapparat för våt- och torrakning

X3051/00

Shaver 3000X Series Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Gå till butiken

Få ut mesta möjliga av din produkt

Registrera produkten

Få din förlängda garanti

Registrera inom 90 dagar efter köp och få förlängd garanti (villkor kan gälla).

Registrera dig nu

Handböcker och dokumentation

Försäkran om överensstämmelse – Storbritannien - English (US)

  • PDF fil, 45.4 kB
  • 10 May 2025

Användarhandbok

  • PDF fil, 1.2 MB
  • 12 March 2025

Vanliga frågor

Reservdelar och tillbehör

Felsökning

Garanti och service

Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten

Service och byte

få din trasiga produkt reparerad eller utbytt

Garanti

Våra produkt garanti policys

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till