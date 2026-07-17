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X3052/00
PowerCut-blad
Raka i vått och torrt
Rostfritt rakningssystem
Rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar
27 självslipande blad klipper konsekvent varje hårstrå precis ovanför huden för ett lent och jämnt resultat varje gång. Våra självslipande blad förblir som nya i två år.
Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning, även i duschen.
Rörliga rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar för att hålla jämn kontakt mot huden och skydda den mot skärsår.
4.0
av 5
1058
Recensioner
Sero111
17/07/2026
Sverige
Verifierad köpare
Mycket bra maskin på den priset
Jag har haft ftera rakapparater från Philips och samtliga funkade perfekt.
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-06-29
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-06-29
"Botte"
26/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Rätt produkt
Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl.
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Månen
22/08/2025
Sverige
Verifierad köpare
Lite bättre än min gamla
Fungerar jättebra, hade en liknande innan äldre modell
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.