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Triple Action Lift & Cut-teknik
Dual SteelPrecision-rakblad
Flexibelt 360° precisionsrakhuvud
PowerAdapt-sensor
5 års garanti***
Vårt patenterade Triple Action Lift & Cut-raksystem lyfter försiktigt hårstrået från roten och klipper av det precis intill huden (upp till 0,00 mm), för en nära rakning som varar länge.
Helt flexibla och mindre, kompakta huvuden med hudutsträckningsmönster som dynamiskt anpassar sig efter varje rundning i ansiktet. För konstant hudkontakt med 20 % mer precision* för att fånga upp svåra hårstrån på halsen och under näsan. Precision överallt.
Våra 360-graders roterande Dual SteelPrecision-rakblad fångar upp hår som växer i olika riktningar. Med sju miljoner klippåtgärder per minut får du en effektiv rakning, även om du har ett 1-, 3- eller 7-dagarsskägg.
4.4
av 5
756
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Camping61
09/07/2026
Sverige
Verifierad köpare
Tyst och snabb
Den är tyst tar bra och den är snabb. Den går fort att ladda.
Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Date of Use 2026-06-10
Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Date of Use 2026-06-10
Cabron
06/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Phillips s8697
Kanon. Den Rakar mjukt. Huden blir inte irriterad. Bra rengöring system. Kanon app som du kan se status på tekning och rengöring.
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Epicus
07/05/2023
Sverige
Del av marknadsföring
En bekväm och välfungerande rakapparat
Denna rakapparaten gjorde rakningen till ett bekvämt och roligt nöje, snarare än en något mer smärtsam upplevelse. Den följer huden väldigt väl vilket ger en nära och len rakning utan smärta. Det var lätt att koppla till appen "Philips Daily Care" som gjorde att rakningen gick att följa och förbättra. Rengöringen av rakapparaten med den medföljde rengöringsvätskan medförde att apparaten kändes ren och fräsch inför nästa rakning. Kan varmt rekommendera den här produkten!
Fördelar
Följsam mot huden. Enkel att installera och använda. Smidig och lätt att rengöra.
Nackdelar
Tog något längre tid att få det så lent som jag ville (tog 6min istället för 3min som det var uppskattat till). Detta kan dock bero på mig som användare. Var också något svårt att få appen att känna av cirkelrörelser för sin egna förbättring av rakningen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Jämfört med tidigare modell
Jämfört med beläggning utan pärlor
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