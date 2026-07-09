En trevlig bekantskap Jag har varit en Phililpsanvändare i många år nu då det är en av de få apparaterna som inte gör att jag blir alldeles rödflammig efter rakning men nu började min nuvarande rakapparat se lite sunkig ut så jag blev glad när jag blev tillfrågad om att pröva Philips 8000. Om vi börjar med utseendet så är det en stram och enkel design som tilltalar mig. Rakapparaten är skön att hålla i, delvis tack vare de gummerade sidorna och fungerar väl när man använder den. Jag är speciellt glad att man integrerat trimsaxen så man alltid har med sig den när man är ute och reser. Den känns på det hela väldigt stabil och pålitlig, robust utan att vara tung. Med apparaten följer även en laddkabel, ett ställ (som den kan laddas i), en förenklad rengöringsstation och ett hårt fodral. Kabeln följer deras normala standard som tur är, deras tandborstar mm håller på och ändrar kontakt hela tiden vilket är grymt irriterande. Rengöringsstationen fungerar och även om den inte har egen strömförsörjning så funkar den bra, skönt att kunna få in den i ett badrumsskåp (min tidigare modell hade en rejält stor rengöringsstation som tar stor plats). Displayen på rakapparaten har lampor för hur mycket laddning som finns kvar (4-5 streck), om apparaten är låst (vid t ex resa) och om den behöver rengöras. Den säger också till om du inte använder dig tillräckligt av cirkulära rörelser (mer om det senare). Men allt detta spelar inte så stor roll, det är ändå rakningen som räknas. Jag rakar mig i allmänhet inte varje dag utan det kan gå 2-3 dagar mellan varje tillfälle, utöver det så har jag rätt hård skäggväxt så genom åren har jag prövat ett antal olika fabrikat men jag kommer alltid tillbaka till Philips som med sin lösning är den enda som inte lämnar min hals rödflammig. Philips 8000 klarar dock mina behov utmärkt. att raka såväl endagarsstubb som 3-dagars funkar utan problem. Den har dock lite problem med att komma åt vid nässkarven vilket gör att det kan finnas små svarta 1mm-hårstrån kvar när allt annat är renrakat. Det går dock att åtgärda med trimsaxen men där klarade min föregångare (9000) av att göra jobbet bättre. Rakhuvudet glider lätt över huden och i mitt fall får jag bearbeta områden på halsen 3-4 gånger innan det är helt nerklippt, i själv ansiktet räcker det med två gånger. När jag är färdig är jag helt renrakad, det är kul att kolla i en förstoringsspegel för det är en väsentlig skillnad. Jag våtrakar mig uteslutande, in med rakhuvudet under vattenkranen i någon sekund och sedan sätter jag igång. Men eftersom jag skulle skriva den här recensionen så testade jag ett par gånger att torraka mig, det var dock inget jag gillade eller tyckte var skönt, huden kändes alldeles för stram och uttorkad efteråt. För daglig rengöring sitter det en liten knapp på rakhuvudet som man trycker in för att rakhuvudet ska öppna sig, spola med varmt vatten i några sekunder så är allt klipp borta. För större rengöring är det den medföljande rengöringsenheten som gäller, sätt ner rakapparaten i dosan och kör den en stund så har du ett fräscht rakhuvud som luktar gott (nåja, i alla fal rent). Slutligen så har vi då appen som jag inte riktigt kommer överens med. Man kan använda den till guidad rakning, den vill att jag ska raka mig uteslutande i cirkulära rörelser men så enkelt är det inte, det finns områden på huden som t ex på överläppen, där det inte finns utrymme. Men då drar den ner ditt rakbetyg. Den pushar även för att man inte ska raka sig i mer än 3 minuter men jag tycks oftast hålla på i runt 30 sekunder mer vilket den inte uppskattar. För min del kommer jag att pensionera min gamla rakapparat och fortsätta med denna.