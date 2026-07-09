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  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort
  • Perfekt nära rakning och hudkomfort

i9000Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

X9001/10

4.4
| (756) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Perfekt nära rakning och hudkomfort
Philips i9000 ger hudnära rakning med sitt Triple Action Lift & Cut-system och flexibla och kompakta 360° rakhuvuden, även i svårrakade områden. AI-driven SkinIQ-teknik känner av och anpassar sig till din hud för ultimat komfort och precision.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

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Den här produkten

i9000 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

i9000
Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

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2 999,00 kr

med SkinIQ-teknik

Perfekt nära rakning och hudkomfort

  • Triple Action Lift & Cut-teknik

  • Dual SteelPrecision-rakblad

  • Flexibelt 360° precisionsrakhuvud

  • PowerAdapt-sensor

  • 5 års garanti***

Hudnära rakning som varar länge

Hudnära rakning som varar länge

Vårt patenterade Triple Action Lift & Cut-raksystem lyfter försiktigt hårstrået från roten och klipper av det precis intill huden (upp till 0,00 mm), för en nära rakning som varar länge.

Precision, även i de mest svårrakade områdena

Precision, även i de mest svårrakade områdena

Helt flexibla och mindre, kompakta huvuden med hudutsträckningsmönster som dynamiskt anpassar sig efter varje rundning i ansiktet. För konstant hudkontakt med 20 % mer precision* för att fånga upp svåra hårstrån på halsen och under näsan. Precision överallt.

Effektiv i varje drag, även på ett 1-, 3- och 7-dagarsskägg

Effektiv i varje drag, även på ett 1-, 3- och 7-dagarsskägg

Våra 360-graders roterande Dual SteelPrecision-rakblad fångar upp hår som växer i olika riktningar. Med sju miljoner klippåtgärder per minut får du en effektiv rakning, även om du har ett 1-, 3- eller 7-dagarsskägg.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

756

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

09/07/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Tyst och snabb

Den är tyst tar bra och den är snabb. Den går fort att ladda.

Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Date of Use 2026-06-10

Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Date of Use 2026-06-10

06/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Phillips s8697

Kanon. Den Rakar mjukt. Huden blir inte irriterad. Bra rengöring system. Kanon app som du kan se status på tekning och rengöring.

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

07/05/2023

Sverige

Sverige

En bekväm och välfungerande rakapparat

Denna rakapparaten gjorde rakningen till ett bekvämt och roligt nöje, snarare än en något mer smärtsam upplevelse. Den följer huden väldigt väl vilket ger en nära och len rakning utan smärta. Det var lätt att koppla till appen "Philips Daily Care" som gjorde att rakningen gick att följa och förbättra. Rengöringen av rakapparaten med den medföljde rengöringsvätskan medförde att apparaten kändes ren och fräsch inför nästa rakning. Kan varmt rekommendera den här produkten!

Fördelar

Följsam mot huden. Enkel att installera och använda. Smidig och lätt att rengöra.

Nackdelar

Tog något längre tid att få det så lent som jag ville (tog 6min istället för 3min som det var uppskattat till). Detta kan dock bero på mig som användare. Var också något svårt att få appen att känna av cirkelrörelser för sin egna förbättring av rakningen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/55 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Jämfört med tidigare modell

  2. Jämfört med beläggning utan pärlor

  3. Vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp