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  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
  • Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort

i9000 PrestigeRakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

XP9202/33

4.4
| (2375) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort
Philips i9000 Prestige, med Triple Action Lift & Cut-raksystem och flexibelt och kompakt 360° precisionsrakhuvud, klipper håret på hudnivå, även i svårrakade områden. SkinIQ drivs av AI och känner av, vägleder och anpassar sig för intelligent hudkomfort.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

med SkinIQ-teknik

Nära rakning som varar länge, intelligent hudkomfort

  • Triple Action Lift & Cut-teknik

  • Dual SteelPrecision-rakblad

  • Flexibelt 360° precisionsrakhuvud

  • tryckskyddssensorn

  • 5 års garanti****

Hudnära rakning som varar länge

Hudnära rakning som varar länge

Vårt patenterade Triple Action Lift & Cut-raksystem lyfter försiktigt hårstrået från roten och klipper av det precis intill huden (upp till 0,00 mm), för en nära rakning som varar länge.

Precision, även i de mest svårrakade områdena

Precision, även i de mest svårrakade områdena

Helt flexibla och mindre, kompakta huvuden med hudutsträckningsmönster som dynamiskt anpassar sig efter varje rundning i ansiktet. För konstant hudkontakt med 20 % mer precision* för att fånga upp svåra hårstrån på halsen och under näsan. Precision överallt.

Effektiv i varje drag, även på ett 1-, 3- och 7-dagarsskägg

Effektiv i varje drag, även på ett 1-, 3- och 7-dagarsskägg

Våra 360-graders roterande Dual SteelPrecision-rakblad fångar upp hår som växer i olika riktningar. Med sju miljoner klippåtgärder per minut får du en effektiv rakning, även om du har ett 1-, 3- eller 7-dagarsskägg.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

2375

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

26/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten mycket bra. Tjänster kopplat till produk

Rakapparaten i9000 mycket bra. Däremot information om produkten är mycket undermålig, även beställningshemsidan; när ngt skall beställas och om varan är slut, kan en påminnelse ske och man får ett meddelande att nu har produkten kommit in. Döm om min förvåning när jag åter skall beställa artikel så är den åter slut.

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

03/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

En förträfflig rakapparat

Rakapparent funger utmärkt. Skonsam mot huden, rakar nära och bra. Den är lätthanterlig och med bra tekniska finesser. Lätt arr rengöra och underhålla. Helt enkelt en exeptionellt bra rakapparat. Jag hade mycket höga förväntningar men dessa överträffades med råge.

Fördelar

Mycket hög kvalitet, lätthanterlig, lätt att underhålla men framförallt extremt bra rakning.

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9201/33 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9201/33 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

24/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Super nöjd!

Fungerar som förväntat av en Philips produkt med olika inställningar!

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Jämfört med tidigare modell

  2. Jämfört med beläggning utan pärlor

  3. Jämfört med vatten i fodralet

  4. Vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp