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Den här produkten
i9000 Prestige
Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
4 949,00 kr
Quick Clean Pod-patron
389,00 kr
Shaver series 9000 and SP9000
Extra rakhuvuden
590,00 kr
4 949,00 kr
4 949,00 kr
Triple Action Lift & Cut-teknik
Dual SteelPrecision-rakblad
Flexibelt 360° precisionsrakhuvud
tryckskyddssensorn
5 års garanti****
Vårt patenterade Triple Action Lift & Cut-raksystem lyfter försiktigt hårstrået från roten och klipper av det precis intill huden (upp till 0,00 mm), för en nära rakning som varar länge.
Helt flexibla och mindre, kompakta huvuden med hudutsträckningsmönster som dynamiskt anpassar sig efter varje rundning i ansiktet. För konstant hudkontakt med 20 % mer precision* för att fånga upp svåra hårstrån på halsen och under näsan. Precision överallt.
Våra 360-graders roterande Dual SteelPrecision-rakblad fångar upp hår som växer i olika riktningar. Med sju miljoner klippåtgärder per minut får du en effektiv rakning, även om du har ett 1-, 3- eller 7-dagarsskägg.
4.4
av 5
2375
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
CoPas
26/02/2026
Sverige
Verifierad köpare
Produkten mycket bra. Tjänster kopplat till produk
Rakapparaten i9000 mycket bra. Däremot information om produkten är mycket undermålig, även beställningshemsidan; när ngt skall beställas och om varan är slut, kan en påminnelse ske och man får ett meddelande att nu har produkten kommit in. Döm om min förvåning när jag åter skall beställa artikel så är den åter slut.
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Rakis
03/02/2026
Sverige
Verifierad köpare
En förträfflig rakapparat
Rakapparent funger utmärkt. Skonsam mot huden, rakar nära och bra. Den är lätthanterlig och med bra tekniska finesser. Lätt arr rengöra och underhålla. Helt enkelt en exeptionellt bra rakapparat. Jag hade mycket höga förväntningar men dessa överträffades med råge.
Fördelar
Mycket hög kvalitet, lätthanterlig, lätt att underhålla men framförallt extremt bra rakning.
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9201/33 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9201/33 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Larslie
24/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Super nöjd!
Fungerar som förväntat av en Philips produkt med olika inställningar!
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Jämfört med tidigare modell
Jämfört med beläggning utan pärlor
Jämfört med vatten i fodralet
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