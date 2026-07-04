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Triple Action Lift & Cut-teknik
NanoTech Dual Precision-blad
Flexibelt 360° precisionsrakhuvud
Aktiv tryck- och rörelsevägledning
7 års garanti*****
Vårt patenterade Triple Action Lift & Cut-raksystem lyfter försiktigt hårstrået från roten och skonsamt klipper av det precis intill huden (upp till -0,08 mm). För en otroligt nära rakning som varar hela dagen.
Helt flexibla och mindre, kompakta huvuden med hudutsträckningsmönster som dynamiskt anpassar sig efter varje rundning i ansiktet. För konstant hudkontakt med 20 % mer precision** för att fånga upp svåra hårstrån på halsen och under näsan. Precision överallt.
De 360° roterande NanoTech Dual Precision-bladen är utformade för att fånga upp hår som växer i olika riktningar och fångar upp 25 % mer hår per drag*, med åtta miljoner klippåtgärder per minut, för exakt effektivitet även på ett 1-, 3- och 7-dagarsskägg.
4.4
av 5
841
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Rassel 27
04/07/2026
Sverige
Verifierad köpare
Fungerar utmärkt för mina behov
Såg reklamen för denna produkt och är helnöjd. Den rakar perfekt och är lätt att rengöra.
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-03
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-03
Kaggen 6013
15/05/2026
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkt produkt!
Smidig att hålla och rakningen går sån en dans, laddningen räcker längre än uppgivits!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-04-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-04-30
robaall
09/04/2026
Sverige
Verifierad köpare
Rekommenderar
Hade lite problem på början med irriterad hud men nu allt ok . Rakapparat fungerar helt ok
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ Pro
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Jämfört med Philips 3000 Series
Jämfört med tidigare modell
Jämfört med beläggning utan pärlor
Jämfört med vatten i fodralet
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