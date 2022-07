Information om ozonrengöringsmedel

Vi vet hur viktigt det är att känna sig säker på att enheten blir ordentligt rengjord.



Detaljerad information om hur du tar hand om ersättningsenheten finns i enhetens användarhandbok och i Accessory Cleaning and Inspection Instructions (anvisningarna för rengöring och inspektion av tillbehör). Det är viktigt att du bara använder godkända rengöringsmetoder för enheten eftersom icke-godkända rengöringsmetoder, såsom ozon, kan bidra till skumnedbrytning. Observera att rengöringsprodukter både med ozon och UV-ljus (även Philips UV Light Sanitizer Box) för närvarande inte är godkända rengöringsmetoder för våra enheter och masker och åtgärdar inte den aktuella återkallelsen.

Se även FDA:s säkerhetsmeddelande från den 27 februari 2020 med titeln ”Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories.” Läs vidare nedan några viktiga punkter i artikeln: