The dS (dStream) NeuroVascularSpine coil (NVS) is an integrated coil solution for brain, spine, total neuro and neurovascular-related imaging. It includes the NeuroVascular coil, combined with the Posterior coil. In combination with the optional anterior coils this coil solution extends imaging of the body, MSK and extremities. The dStream digital RF architecture enables an exceptional signal to noise ratio (SNR) through digitization in the coil and enhanced dS SENSE parallel imaging performance.
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Genom att klicka på länken kommer du att lämna den officiella Philips Electronics Ltd. ("Philips") webbplats. Alla länkar till tredje parts webbplatser som kan visas på denna webbplats tillhandahålls endast för din bekvämlighet och representerar inte på något sätt någon anknytning till eller stöd för informationen som tillhandahålls på dessa länkade webbplatser. Philips lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag med avseende på tredje parts webbplatser eller informationen däri.
Genom att klicka på länken kommer du att lämna den officiella Philips Electronics Ltd. ("Philips") webbplats. Alla länkar till tredje parts webbplatser som kan visas på denna webbplats tillhandahålls endast för din bekvämlighet och representerar inte på något sätt någon anknytning till eller stöd för informationen som tillhandahålls på dessa länkade webbplatser. Philips lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag med avseende på tredje parts webbplatser eller informationen däri.