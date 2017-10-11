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dStream MSK M Coil

MR coil

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Breeze Workflow for MSK applications is powered by the dS MSK M (dStream MSK Medium) coil. It delivers efficient workflow and high throughput through a lightweight coil design and ease of positioning for MSK and other applications. MSK exams with the dS MSK M coil can be performed while the posterior coils (head/neck base and spine) are still present on the table, connected and actively decoupled. Feet first exams for most MSK studies are supported with the dS MSK M coil.

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Genom att klicka på länken kommer du att lämna den officiella Philips Electronics Ltd. ("Philips") webbplats. Alla länkar till tredje parts webbplatser som kan visas på denna webbplats tillhandahålls endast för din bekvämlighet och representerar inte på något sätt någon anknytning till eller stöd för informationen som tillhandahålls på dessa länkade webbplatser. Philips lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag med avseende på tredje parts webbplatser eller informationen däri.

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