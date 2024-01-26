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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD643/26.
Varför känns min Philips Avent ansluten kamera varm?
Hur säkra är de data som lagras på min anslutna babykamera?
Hur ansluter jag till min Philips Avent ansluten babykamera?
Varför måste jag ha ett konto i Philips Avent Baby Monitor+-appen?
Hur återställer jag min Philips Avent ansluten babykamera?
Vad ska jag göra innan jag kasserar min anslutna babykamera?
Hur ansluter jag mina enheter till appen Philips Avent Baby Monitor+?
Hur ändrar jag känslighetsinställningarna för ljud och rörelser?
Kan jag ansluta min babykamera till en föräldraenhet som tillhör en annan babyvakt?