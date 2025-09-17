Söktermer

    The One

    The One du vill titta på

    The One som har allt?

    Det är okej att vara misstänksam. Men The One har verkligen allt du behöver. Fantastisk 4K-bild? Japp. QLED? Det kan du ge dig på. Plus P5-bildbehandling, nästa generation gamingskills och Ambilight. Och det är bara början. Möt din nästa TV.

    QLED-display

    Drivs av nanokristaller

    Traditionella LED-TV-apparater låter ljuset passera genom färgfilter som gör dem mattare. TV-apparater med QLED är annorlunda. De använder ett lager av pyttesmå nanokristaller som gnistrar till när ljuset träffar dem, vilket ger intensiva färger och en renare bild.

    P5 Picture Engine

    Allt blir verklighetstroget

    P5-chippet är den ultimata perfektionisten och analyserar varje bildruta, intensifierar färger, ökar kontrasten, skärper detaljer, gör rörelser jämnare och skalar upp alla källor till fantastisk 4K.

    Ambilight

    Unikt. Inbyggt. Uppslukande

    Om du tittar på baksidan av The One så hittar du inbyggda LED-lampor. De synkroniseras perfekt med det som visas på skärmen och projicerar färgstarkt ljus på väggen och fyller rummet med samma stämning som det du tittar på – och förändrar TV-tittande för gott.

    Den enda TV:n med inbyggda lampor på baksidan

    Föreställ dig följande. Integrerat LED-ljus som reagerar på allt du tittar på samtidigt som det omsluter dig med en aura av färg. Ambilight förändrar allt: Nu kommer skärmen att verka större och gör att du uppslukas ännu mer av alla dina favoritprogram. När du väl har upplevt det kommer du aldrig att vilja ha en annan TV utan det.

    Definierad bildskärpa och intensitet med 4K QLED

    Intensiva färger. Otroligt skarpa scener. Det är bildperfektion när den är som bäst. Med 4K (UHD) är detta en Ambilight TV som anpassar sig till alla dina HDR-format. Med varje otroligt ögonblick, oavsett om det är mörkt eller ljust, uppspelat eller streamat, kan du sluka varje detalj när du tittar på scen efter scen.

    Att se är att tro med Philips P5 Picture Engine

    Föreställ dig följande. Detaljer med större djup. Färger som är otroligt intensiva. Hudtoner som är verklighetstrogna. Med mjuka, naturliga rörelser och skarpa bilder är det som om du kan känna dig själv där i ögonblicket. Öppna ögonen, förhöj dina sinnen och känn skillnaden.

    DTS:X för 3D-omslutande ljudupplevelser

    DTS:X gör hela skillnaden med ett ljud som är så verkligt att du kan känna det. Med 3D-ljudteknik som ger ytterligare en dimension rör sig ljudet fritt så att du blir ännu mer uppslukad av ögonblicket.

    Ta ditt spelande till nästa nivå

    Oavsett om du är nybörjare eller en hängiven gamer handlar det här om superresponsivt spel och grafik som inte missar ett beat. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultralåg input lag och Freesync premium finns allt där för smidigare spel. Och med Ambilight-spelläget blir du ännu mer uppslukad av handlingen.

    Redo för bioljud?

    Visst, ljudet från The One är fantastiskt direkt från start. Men om du vill ha bullrande effekter och dialog med extra kraft och klarhet ska du prova en soundbar som är byggd för att låta bra, se bra ut och fungera bra med din TV.

