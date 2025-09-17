Vad är Ambilight-TV? Varför ska du ha en?
Traditionella LED-TV-apparater låter ljuset passera genom färgfilter som gör dem mattare. TV-apparater med QLED är annorlunda. De använder ett lager av pyttesmå nanokristaller som gnistrar till när ljuset träffar dem, vilket ger intensiva färger och en renare bild.
P5-chippet är den ultimata perfektionisten och analyserar varje bildruta, intensifierar färger, ökar kontrasten, skärper detaljer, gör rörelser jämnare och skalar upp alla källor till fantastisk 4K.
Om du tittar på baksidan av The One så hittar du inbyggda LED-lampor. De synkroniseras perfekt med det som visas på skärmen och projicerar färgstarkt ljus på väggen och fyller rummet med samma stämning som det du tittar på – och förändrar TV-tittande för gott.
Föreställ dig följande. Integrerat LED-ljus som reagerar på allt du tittar på samtidigt som det omsluter dig med en aura av färg. Ambilight förändrar allt: Nu kommer skärmen att verka större och gör att du uppslukas ännu mer av alla dina favoritprogram. När du väl har upplevt det kommer du aldrig att vilja ha en annan TV utan det.
Intensiva färger. Otroligt skarpa scener. Det är bildperfektion när den är som bäst. Med 4K (UHD) är detta en Ambilight TV som anpassar sig till alla dina HDR-format. Med varje otroligt ögonblick, oavsett om det är mörkt eller ljust, uppspelat eller streamat, kan du sluka varje detalj när du tittar på scen efter scen.
Föreställ dig följande. Detaljer med större djup. Färger som är otroligt intensiva. Hudtoner som är verklighetstrogna. Med mjuka, naturliga rörelser och skarpa bilder är det som om du kan känna dig själv där i ögonblicket. Öppna ögonen, förhöj dina sinnen och känn skillnaden.
DTS:X gör hela skillnaden med ett ljud som är så verkligt att du kan känna det. Med 3D-ljudteknik som ger ytterligare en dimension rör sig ljudet fritt så att du blir ännu mer uppslukad av ögonblicket.
Oavsett om du är nybörjare eller en hängiven gamer handlar det här om superresponsivt spel och grafik som inte missar ett beat. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultralåg input lag och Freesync premium finns allt där för smidigare spel. Och med Ambilight-spelläget blir du ännu mer uppslukad av handlingen.
