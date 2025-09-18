Vad är Ambilight-TV? Varför ska du ha en?
OLED TV-apparater är kända för sin oslagbara svärta. Den nya META 3.0-panelen ger nu även högre maximal ljusstyrka med extremt låg reflexion. För rena, intensiva färger, även i rum med starkt ljus. Och med 20 % lägre strömförbrukning.
Djupt inuti din Ambilight-TV söker P5 AI Dual Engine av varje scen, ställer in bild- och Ambilight-inställningarna perfekt, reagerar på ljusförhållandena i ditt rum och ger dig en fördel gentemot dina motspelare när du spelar.
LED-lamporna som finns inbyggda på baksidan av din Ambilight-TV dansar i takt med det som visas på skärmen och projicerar färgstarkt ljus på väggen och fyller rummet med samma stämning som det du tittar på. Testa det en gång, sen vill du aldrig vara utan.
Håll i dig! Med Dolby Vision ombord kommer du att se den bild som regissören ville att du skulle se, inga fler scener som är för mörka för att synas. Du ser varje härlig detalj i allt från filmer till spel.
HDMI 2.1, inbyggd uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en otroligt låg input lag. Oavsett om du spelar ett indiespel eller en AAA-titel ger denna Ambilight-TV dig de specifikationer du behöver för att spela hur du vill! För mer kontroll gör Game Bar 2.0 att du kan anpassa hur du spelar, och du kan ansluta en Bluetooth-kontroller för molngaming. PC-gamers kan även få 144 Hz VRR via HDMI.
Vad vill du titta på? Google TV samlar filmer, program och mycket mer från alla dina appar och prenumerationer och organiserar dem åt dig. Du får förslag baserat på vad du gillar, och du kan till och med använda Google TV-appen på telefonen för att skapa en visningslista när du är på språng.
Smidig kompatibilitet med Matter innebär att du enkelt kan integrera denna 4K Ambilight-TV i ditt befintliga smarta hemnätverk. Du kan även använda fjärrkontrollen för att styra kabel- eller satellitmottagaren samt aktivera Google Assistent. TV:n är även kompatibel med Alexa-aktiverade enheter och Apple AirPlay.
