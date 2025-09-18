Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    OLED 950 4K Ambilight-TV
    omdömen

    OLED+

    Bildmästare

    • 65 tum
      65 tum
    • 77 tum
      77 tum

    Rekommenderat pris

    Den här produkten har utgått
    Se alla modeller

    Den enda OLED TV:n med Ambilight

    Vad alla andra OLED TV-apparater önskar att de kunde vara. Med en META 3.0-panel för djup svärta och intensiva färger, kristallklart ljud, smarta AI-funktioner och Ambilights spektakulära ljusshow. Den här OLED TV:n ändrar allt.

    Välj alternativ:
    • 65 tum
      65 tum
    • 77 tum
      77 tum
    Standardproduktfoto Produktfoto framifrån

    OLED META 3.0

    Djup svärta. Fantastisk ljusstyrka.

    OLED TV-apparater är kända för sin oslagbara svärta. Den nya META 3.0-panelen ger nu även högre maximal ljusstyrka med extremt låg reflexion. För rena, intensiva färger, även i rum med starkt ljus. Och med 20 % lägre strömförbrukning.

    P5 AI Dual Engine

    Vår hittills mest avancerade processor

    Djupt inuti din Ambilight-TV söker P5 AI Dual Engine av varje scen, ställer in bild- och Ambilight-inställningarna perfekt, reagerar på ljusförhållandena i ditt rum och ger dig en fördel gentemot dina motspelare när du spelar.

    Ambilight

    Unikt. Inbyggt. Uppslukande.

    LED-lamporna som finns inbyggda på baksidan av din Ambilight-TV dansar i takt med det som visas på skärmen och projicerar färgstarkt ljus på väggen och fyller rummet med samma stämning som det du tittar på. Testa det en gång, sen vill du aldrig vara utan.

    Användarhandbok Produktblad
    Temabild

    Bioliknande visning för allt du tittar på och spelar

    Håll i dig! Med Dolby Vision ombord kommer du att se den bild som regissören ville att du skulle se, inga fler scener som är för mörka för att synas. Du ser varje härlig detalj i allt från filmer till spel.

    Temabild

    Komplett spellösning. Spännande spelande för alla gamers

    HDMI 2.1, inbyggd uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en otroligt låg input lag. Oavsett om du spelar ett indiespel eller en AAA-titel ger denna Ambilight-TV dig de specifikationer du behöver för att spela hur du vill! För mer kontroll gör Game Bar 2.0 att du kan anpassa hur du spelar, och du kan ansluta en Bluetooth-kontroller för molngaming. PC-gamers kan även få 144 Hz VRR via HDMI.

    Temabild

    Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google

    Vad vill du titta på? Google TV samlar filmer, program och mycket mer från alla dina appar och prenumerationer och organiserar dem åt dig. Du får förslag baserat på vad du gillar, och du kan till och med använda Google TV-appen på telefonen för att skapa en visningslista när du är på språng.

    Temabild

    Anslut till smarta hemnätverk, röstassistenter med mera

    Smidig kompatibilitet med Matter innebär att du enkelt kan integrera denna 4K Ambilight-TV i ditt befintliga smarta hemnätverk. Du kan även använda fjärrkontrollen för att styra kabel- eller satellitmottagaren samt aktivera Google Assistent. TV:n är även kompatibel med Alexa-aktiverade enheter och Apple AirPlay.

    Philips soundbars med OLED TV-apparater

    Philips soundbarhögtalare

    Redo för bioljud?

    OLED Ambilight-TV-apparater är utformade för att ha ett ljud som är lika fantastiskt som deras stil. Men om du vill ha bullrande effekter och dialog med extra kraft och tydlighet ska du prova en soundbar som är byggd för att se bra ut och fungera bra tillsammans med din TV.

    Upptäck Philips soundbars

    Vill du veta mer?

    Upptäck andra OLED-TV-apparater

    Jämför

    Recensioner

    Kundtjänst och -support

    Få hjälp med din produkt, hitta handböcker, få användbara tips och felsök problem

    CustomerSupport

    Supporthemsida

    Hitta alla supportämnen med mera

    MagnifyingGlass

    Hitta din produkt

    Sök efter modellnummer och hitta produktspecifik information

    Clippin

    Shoppa delar och tillbehör

    Hitta delar och tillbehör till produkten

    Upptäck våra bästa Ambilight-TV-apparater

    Jämför
    OLED+
    OLED+
    Välj din modell
    * Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
    * TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
    * Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
    * EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
    * Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
    * Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
    * Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
    * Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
    * Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
    * Röstkontrolltjänsternas tillgänglighet och funktionalitet varierar beroende på land och språk.
    * Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC.
    * Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC. YouTube, OK Google och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.
    * Tillgängligheten för Apple TV-appen och Apple TV+ kan variera beroende på land eller region. Se supportsidorna för Google Play och Apple Inc.
    * 144 Hz HDMI VRR, G-sync och FreeSync finns tillgängliga vid spel på en dator som är ansluten till din OLED TV via HDMI
    * Matter/Control4: Den här funktionen blir tillgänglig 2025 via en programvaruuppdatering.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och regioner och används på licens.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alla rättigheter förbehålles.

    Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.