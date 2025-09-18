* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com

* Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.

* Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.

* Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.

* Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.

* Röstkontrolltjänsternas tillgänglighet och funktionalitet varierar beroende på land och språk.

* Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC.

* Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC. YouTube, OK Google och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.

* Tillgängligheten för Apple TV-appen och Apple TV+ kan variera beroende på land eller region. Se supportsidorna för Google Play och Apple Inc.

* 144 Hz HDMI VRR, G-sync och FreeSync finns tillgängliga vid spel på en dator som är ansluten till din OLED TV via HDMI

* Matter/Control4: Den här funktionen blir tillgänglig 2025 via en programvaruuppdatering.