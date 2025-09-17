Vad är Ambilight-TV? Varför ska du ha en?
Genom att kombinera den ultraprecisa MiniLED-bakgrundsbelysningen med Quantum Dots färgmaximerande magi blir bilden på The Xtra fantastisk och iögonfallande.
P5 AI analyserar innehållet och optimerar bild-, Ambilight- och spelinställningar för att ge dig det bästa och se till att du upplever allt – från matcher till filmer – på bästa sätt.
Med hjälp av ett system av linser projicerar Ambilight plus Ambilight-skenet ännu längre, över två dimensioner. För vårt mest responsiva, spektakulära och omslutande sken någonsin.
Ambilight Plus matchar intensiteten och dynamiken i bilden som aldrig förr! Med inbyggda kupolformade linser på TV:ns baksida reflekteras objektens former och rörelser på skärmen i Ambilight-skenet. Vill du ändra stämningen? Välj mellan bio-, sport- och spellägen för att matcha ditt innehåll, eller låt AI-algoritmen välja den bästa inställningen åt dig.
Intensivare färger. Vitare vitt. Djupare svärta. Quantum Dot MiniLED-teknik ger dig en ljusstark och detaljerad bild med knivskarp kontrast och du ser fler färger än någonsin tidigare! Vår P5 AI Engine förfinar hela upplevelsen för en vackert verklighetstrogen bild som inte överväldigar.
Vår P5 Engine med AI får ut mesta möjliga av The Xtra för att ge dig en bild så verklig att det känns som om du skulle kunna kliva rakt in i den! En djupinlärande AI-algoritm optimerar enkelt detaljer, kontrast, färg och rörelser samt kompenserar för eventuella förändringar i den omgivande belysningen i rummet. Oavsett vad som visas på skärmen är bilden perfekt.
Håll i dig! Med Dolby Vision ombord kommer du att se den bild som regissören ville att du skulle se, inga fler scener som är för mörka för att synas! Du ser varje härlig detalj i allt från filmer till spel.
Kompatibilitet med Dolby Atmos och DTS:X tar ljudet från den här TV:n till en helt ny nivå, i alla rum. De senaste filmerna, de nyaste spelen, de största sportevenemangen: Med ljudeffekter som flödar i utrymmet över och runt omkring dig känns det som om du befinner dig mitt i händelsernas centrum.
