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BRE735/00
Kan jag skada lymfkörtlarna i armhålan när jag använder epilatorn?
Ska jag använda Philips epilator eller ladyshaver på våt eller torr hud?
Är det säkert att använda ett skärblad på hela kroppen?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Hur ändrar jag hastigheten på Philips-epilatorn?
Hur sätter jag fast kammen på min Philips-bikinitrimmer?
Hur laddar jag min Philips-epilator?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten