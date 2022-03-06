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Utgått
Nära rakning utan att skada huden
Rörligt rakhuvud följer alla kurvor
Sladdlös, går att använda i duschen
Det flytande skärbladet glider naturligt över kroppens kurvor och konturer och har nära kontakt med huden och ger en jämn rakning.
De rundade pärlformade trimrarna framför och bakom skärbladet gör att rakapparaten glider jämnt över huden och förhindrar rivsår och ger en hudvänlig rakning.
Det ergonomiska s-formade handtaget är enkelt att styra och ger dig bästa kontroll och bättre räckvidd med naturliga och exakta rörelser över hela kroppen.
Utmärkelser
4.3
av 5
253
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Moneypenny16
06/03/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Satin Smooth
Bought few months ago and very pleased. Great design making it easy to hold when shaving different areas of the body. Shaver is quieter then expected and the quality of shave is very impressive. Not used in shower as a wet shaver but that is purely because I've never been one to shave in shower. Like the easy clean too so overall a great product whether new to shaving or need a solid shaver as a replacement.
Fördelar
Design making it easy to hold
Nackdelar
None
Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Miai
05/05/2021
United Kingdom
Where Have You Been All My Life!
At last, a smooth shave on my sensitive skin. Easy to use and happy so far.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Barbie1744
22/04/2021
United Kingdom
Verifierad köpare
Fantastic product ,I recommend
An amazing product, I highly recommend it. Easy to use, comfortable, quiet, removes all the hair thoroughly.
Fördelar
very good
Nackdelar
yes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver