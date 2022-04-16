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SatinShave Advanced Snabbt len hud varje dag, 1 tillbehör ingår<br>
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BRL130/00
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När måste jag byta ut skärbladet på min ladyshaver?
Kan jag använda min Philips-ladyshaver i duschen eller badet?
Hur rengör jag min Philips-ladyshaver?
Ska jag använda Philips epilator eller ladyshaver på våt eller torr hud?
Är det säkert att använda ett skärblad på hela kroppen?
EpilatorTrimhuvud
Lady Shaver Series 8000USB-kabel
Fodral
Trimkam
USB-kabel
Skärblad
HQ87 USB-väggadapter
Pincettkit
Min Philips-ladyshaver laddas inte
Min Philips-ladyshaver fungerar inte
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