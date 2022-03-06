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  • Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning
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  • Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning
  • Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning
  • Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning
  • Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning
  • Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning
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  • Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning
  • Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning
  • Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning
  • Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning

Utgått

SatinShave AdvancedSnabbt len hud varje dag, 3 tillbehör ingår&lt;br>

BRL140/00

4.3
| (253) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning
Med Philips SatinShave Advanced får du lena och hårfria ben på nolltid! Det patenterade höljet runt skärelementen gör att rakbladen aldrig kommer i direktkontakt med huden, vilket skyddar huden utan att för den delen kompromissa på resultatet.&lt;br>
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Glider mjukt så att du får en hudvänlig rakning

  • Nära rakning utan att skada huden

  • Rörligt rakhuvud följer alla kurvor

  • Sladdlös, går att använda i duschen

Flytande skärblad ger dig en jämn rakning

Flytande skärblad ger dig en jämn rakning

Det flytande skärbladet glider naturligt över kroppens kurvor och konturer och har nära kontakt med huden och ger en jämn rakning.

Pärlformade trimrar skyddar mot rivsår

Pärlformade trimrar skyddar mot rivsår

De rundade pärlformade trimrarna framför och bakom skärbladet gör att rakapparaten glider jämnt över huden och förhindrar rivsår och ger en hudvänlig rakning.

Den första epilatorn med S-format handtag

Den första epilatorn med S-format handtag

Det ergonomiska s-formade handtaget är enkelt att styra och ger dig bästa kontroll och bättre räckvidd med naturliga och exakta rörelser över hela kroppen.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612378

Recensioner

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4.3

av 5

253

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

2

06/03/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Satin Smooth

Bought few months ago and very pleased. Great design making it easy to hold when shaving different areas of the body. Shaver is quieter then expected and the quality of shave is very impressive. Not used in shower as a wet shaver but that is purely because I've never been one to shave in shower. Like the easy clean too so overall a great product whether new to shaving or need a solid shaver as a replacement.

Fördelar

Design making it easy to hold

Nackdelar

None

Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

05/05/2021

United Kingdom

United Kingdom

Where Have You Been All My Life!

At last, a smooth shave on my sensitive skin. Easy to use and happy so far.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

22/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Fantastic product ,I recommend

An amazing product, I highly recommend it. Easy to use, comfortable, quiet, removes all the hair thoroughly.

Fördelar

very good

Nackdelar

yes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver

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