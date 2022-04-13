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Utgått
Support
BRL160/00
Utgått
Handbok med viktig information
Användarhandbok
När måste jag byta ut skärbladet på min ladyshaver?
Kan jag använda min Philips-ladyshaver i duschen eller badet?
Hur rengör jag min Philips-ladyshaver?
Ska jag använda Philips epilator eller ladyshaver på våt eller torr hud?
Är det säkert att använda ett skärblad på hela kroppen?
Hur rakar eller trimmar jag olika kroppsdelar för att få bästa möjliga resultat?
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-ladyshaver?
Hur tar jag bort och sätter fast rakhuvudet på min Philips-ladyshaver?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Hur laddar jag min Philips-ladyshaver?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten