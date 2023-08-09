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Quick Clean Pod-patron

CC12/50

3.8
| (67) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Få en hygienisk rakning varje dag
Om du använder Quick Clean Pod efter varje rakning behåller du rakapparaten i nyskick och den tar bort hår effektivt. Den gör rakapparaten tio gånger renare jämfört med om du använder enbart vatten*.
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Den här produkten

Quick Clean Pod-patron

Quick Clean Pod-patron

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10 gånger mer effektivt än att rengöra med vatten*

Få en hygienisk rakning varje dag

  • 2-pack

  • Upp till 6 månader hygienisk rakning

  • Kompatibel med Quick Clean Pod

Smörjmedel optimerar rakapparatens prestanda

Smörjmedel optimerar rakapparatens prestanda

Sammansättningen, som innehåller aktiva smörjmedel, skyddar rakhuvudena från friktion och slitage, vilket gör att rakapparaten fungerar optimalt under en längre tid.

Fräsch doft för en fräsch rakning

Fräsch doft för en fräsch rakning

Rengöringspatronen avger en fräsch doft och ger en ren känsla när du rakar dig.

Helt alkoholfri

Helt alkoholfri

Rengöringsvätskan, som är helt alkoholfri, är hudvänlig och utformad för att skydda mot hudirritation.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

67

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

09/08/2023

Sverige

Sverige

Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt

Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.

Fördelar

Snabbt och enkelt.

Nackdelar

Inga än så länge.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CC13/50 Quick Clean Pod-patron

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CC13/50 Quick Clean Pod-patron

14/06/2022

Norge

Norge

God rensevæske

Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.

Fördelar

Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.

Nackdelar

Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CC12/50 Quick Clean Pod-kassett

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CC12/50 Quick Clean Pod-kassett

07/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant blade cleaning concept

Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.

Fördelar

Fantastic

Nackdelar

Getting hold of wash cartridges for 9000i razor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Testresultat baserade på en extern testbyrå, under laboratorieförhållanden. Efter 1 minuts användning kan kassetten effektivt förhindra tillväxt av Staphylococcus aureus och Candida albicans. Effektiviteten för att förebygga Staphylococcus aureus är 99,9 %