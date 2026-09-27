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i9000Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

X9003/30

4.4

| (791) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

Perfekt nära rakning och hudkomfort

Philips i9000 ger hudnära rakning med sitt Triple Action Lift & Cut-system och flexibla och kompakta 360° rakhuvuden, även i svårrakade områden. AI-driven SkinIQ-teknik känner av och anpassar sig till din hud för ultimat komfort och precision.

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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

med SkinIQ-teknik

Perfekt nära rakning och hudkomfort

  • Triple Action Lift & Cut-teknik

  • Dual SteelPrecision-rakblad

  • Flexibelt 360° precisionsrakhuvud

  • PowerAdapt-sensor

  • 5 års garanti***

Hudnära rakning som varar länge

Hudnära rakning som varar länge

Vårt patenterade Triple Action Lift & Cut-raksystem lyfter försiktigt hårstrået från roten och klipper av det precis intill huden (upp till 0,00 mm), för en nära rakning som varar länge.

Precision, även i de mest svårrakade områdena

Precision, även i de mest svårrakade områdena

Helt flexibla och mindre, kompakta huvuden med hudutsträckningsmönster som dynamiskt anpassar sig efter varje rundning i ansiktet. För konstant hudkontakt med 20 % mer precision* för att fånga upp svåra hårstrån på halsen och under näsan. Precision överallt.

Effektiv i varje drag, även på ett 1-, 3- och 7-dagarsskägg

Effektiv i varje drag, även på ett 1-, 3- och 7-dagarsskägg

Våra 360-graders roterande Dual SteelPrecision-rakblad fångar upp hår som växer i olika riktningar. Med sju miljoner klippåtgärder per minut får du en effektiv rakning, även om du har ett 1-, 3- eller 7-dagarsskägg.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

791

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

27/09/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Rakapparaten Philips 8000 är mycket bra.

Mycket bra jämnfört min gamla Phlips 5000. Den är väldigt mycket nabbare att raka och mjukare för min känsliga hud i ansiktet. Det är en rejäl utveckling från 5000 till 8000 tusen serien.

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Datum för användning 2026-08-10

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Datum för användning 2026-08-10

21/09/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Rakapparat.

Fungerer utmerket, bra APP. Lätt att använda, en lätt maskin.

Fördelar

Lätt

Nackdelar

Hittar inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Datum för användning 2026-08-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Datum för användning 2026-08-30

09/07/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Tyst och snabb

Den är tyst tar bra och den är snabb. Den går fort att ladda.

Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Datum för användning 2026-06-10

Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Datum för användning 2026-06-10

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Jämfört med tidigare modell

  2. Jämfört med beläggning utan pärlor

  3. Vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp

  4. Jämfört med vatten i fodralet