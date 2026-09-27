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Perfekt nära rakning och hudkomfort
Philips i9000 ger hudnära rakning med sitt Triple Action Lift & Cut-system och flexibla och kompakta 360° rakhuvuden, även i svårrakade områden. AI-driven SkinIQ-teknik känner av och anpassar sig till din hud för ultimat komfort och precision.
Triple Action Lift & Cut-teknik
Dual SteelPrecision-rakblad
Flexibelt 360° precisionsrakhuvud
PowerAdapt-sensor
5 års garanti***
Vårt patenterade Triple Action Lift & Cut-raksystem lyfter försiktigt hårstrået från roten och klipper av det precis intill huden (upp till 0,00 mm), för en nära rakning som varar länge.
Helt flexibla och mindre, kompakta huvuden med hudutsträckningsmönster som dynamiskt anpassar sig efter varje rundning i ansiktet. För konstant hudkontakt med 20 % mer precision* för att fånga upp svåra hårstrån på halsen och under näsan. Precision överallt.
Våra 360-graders roterande Dual SteelPrecision-rakblad fångar upp hår som växer i olika riktningar. Med sju miljoner klippåtgärder per minut får du en effektiv rakning, även om du har ett 1-, 3- eller 7-dagarsskägg.
4.4
av 5
791
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Tjeckan
27/09/2026
Sverige
Verifierad köpare
Rakapparaten Philips 8000 är mycket bra.
Mycket bra jämnfört min gamla Phlips 5000. Den är väldigt mycket nabbare att raka och mjukare för min känsliga hud i ansiktet. Det är en rejäl utveckling från 5000 till 8000 tusen serien.
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Datum för användning 2026-08-10
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 8000 S8697/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Datum för användning 2026-08-10
Oldman.
21/09/2026
Sverige
Verifierad köpare
Rakapparat.
Fungerer utmerket, bra APP. Lätt att använda, en lätt maskin.
Fördelar
Lätt
Nackdelar
Hittar inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Datum för användning 2026-08-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Datum för användning 2026-08-30
Camping61
09/07/2026
Sverige
Verifierad köpare
Tyst och snabb
Den är tyst tar bra och den är snabb. Den går fort att ladda.
Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Datum för användning 2026-06-10
Den här recensionen skrevs för i9000 X9001/10 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Datum för användning 2026-06-10
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Jämfört med tidigare modell
Jämfört med beläggning utan pärlor
Vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp
Jämfört med vatten i fodralet