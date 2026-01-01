Nästa generations Sonicare-teknik

Den här elektriska tandborsten använder vår nästa generations Sonicare-teknik för att ge dig en otroligt jämn rengöring i hela munnen. Motorn justerar effekten automatiskt så att prestandan inte minskar när du når mer svåråtkomliga områden. Du får en skonsam men effektiv rengöring av tänder och tandkött med upp till 62 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borsten att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.