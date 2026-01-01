Söktermer

      Philips Sonicare Series 6100 Laddningsbar tandborste

      HX7401/11

      Avancerad vård för känsliga tänder och känsligt tandkött

      Grundlig rengöring kan fortfarande vara skonsam mot känsliga tänder och känsligt tandkött med 10 gånger mer plackborttagning*. Med vår nästa generations Sonicare-teknik för en kraftfull men ändå skonsam rengöring, även på svåråtkomliga ställen.

      Avancerad vård för känsliga tänder och känsligt tandkött

      Tar försiktigt bort 10 gånger mer plack*

      • Tar bort tio gånger mer plack*
      • Skonsam mot känsliga tänder och känsligt tandkött
      • Nästa generations Sonicare-teknik
      • Visuell trycksensor
      • 2 borstlägen, 3 intensitetsnivåer
      Extra skonsam för känsliga tänder

      Extra skonsam för känsliga tänder

      En grundlig rengöring kan fortfarande vara skonsam mot känsliga tänder och känsligt tandkött. Det här S2 Sensitive-borsthuvudet har en unik design med långa, tunna och otroligt mjuka borststrån som gör varje borstdrag skonsamt. Med fler än 3 000 tätt sittande borststrån kan du ta bort tio gånger mer plack än med en manuell tandborste*.

      Nästa generations Sonicare-teknik

      Nästa generations Sonicare-teknik

      Den här elektriska tandborsten använder vår nästa generations Sonicare-teknik för att ge dig en otroligt jämn rengöring i hela munnen. Motorn justerar effekten automatiskt så att prestandan inte minskar när du når mer svåråtkomliga områden. Du får en skonsam men effektiv rengöring av tänder och tandkött med upp till 62 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borsten att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

      Skydda tandköttet med trycksensorn

      Skydda tandköttet med trycksensorn

      Den här elektriska tandborsten från Sonicare har en ljusring vid basen som varsamt signalerar om du trycker för hårt. Lätta bara på trycket när den lyser för att skydda tandköttet.

      Välj din perfekta rengöringsupplevelse

      Välj din perfekta rengöringsupplevelse

      Ge din rengöring en extra boost med sex borstinställningar. Oavsett om du vill ha lite mer kraft eller ett specifikt fokus kan du få det. Välj mellan lägena Clean och Sensitive. Välj en av tre intensitetsinställningar.

      Vägledda borstningssessioner

      Vägledda borstningssessioner

      Få ut det mesta av din borsttid med Sonicares rengöringstimer. Var 20 sekund uppmanar BrushPacer dig att borsta ett nytt område. Efter 2 minuter indikerar SmarTimer att borstningen är klar.

      Fortsätt borsta bra med påminnelser om att byta borsthuvud

      Fortsätt borsta bra med påminnelser om att byta borsthuvud

      Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månader? Tandvårdspersonal rekommenderar att du byter borsthuvud regelbundet, och därför har Philips Sonicare-tandborstar en påminnelsefunktion för att byta borsthuvud. Den registrerar hur ofta och hur hårt du borstar och påminner dig sedan om att byta ut borsthuvudet när det är dags för ett nytt.

      21 dagars regelbunden borstning

      21 dagars regelbunden borstning

      Få upp till 21 dagars regelbunden borstning efter en laddning, vilket gör din borstningsrutin ännu smidigare.

      Tekniska specifikationer

      • Intensitetsnivåer

        Hög
        För att förbättra din rengöring
        Medium
        För daglig rengöring
        Låg
        För känsliga tänder/känsligt tandkött

      • Effekt

        Spänning
        100–240 V

      • Tekniska specifikationer

        Drifttid (full till tom)
        21 dagar
        batteri
        Laddningsbar
        Batterityp
        Litiumjon
        Energiförbrukning
        Standby utan display 0,08 W

      • Design och finish

        Färg
        Svart

      • Service

        Garanti
        2 års begränsad garanti

      • Lättanvänd

        Batteriindikator
        Belyst ikon indikerar batteriets livslängd
        Skaftkompatibilitet
        Borsthuvud som enkelt knäpps på
        Handtag
        Tunn, ergonomisk design
        Timer
        BrushPacer och SmartTimer

      • Medföljande tillbehör

        Handtag
        1 6100 laddningsbar tandborste
        Borsthuvud
        1 S2 Sensitive
        Laddare
        1 USB-A-laddare

      • Rengöringsprestanda

        Plackborttagning
        Upp till tio gånger mer effektiv*
        Hastighet
        62 000 borsttag/min

      • Lägen

        Rengöra
        För överlägsen daglig rengöring
        Sensitive
        För känsliga tänder/känsligt tandkött

      • Smart-sensorteknologi

        Tryckfeedback
        • Ljusring som lyser lila
        • Vibration och pulserande ljud
        Bytespåminnelse
        BrushSync meddelar dig när det är dags att byta ut borsthuvudet

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.
      Hitta en reservdel eller ett tillbehör

      Tillbehör

      • på svåråtkomliga ställen, jämfört med en manuell tandborste efter sex veckor.

