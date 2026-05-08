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  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden
  • Nära rakning, skonsam mot huden

Head Shaver Pro 5000 SeriesBasicrakapparat med ComfortCut-rakblad

HS5980/15

4.6
| (305) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Nära rakning, skonsam mot huden
Philips Head Shaver Pro 5000 Series är designad för en nära rakning som är skonsam mot huden. Det avancerade 360-gradiga flexhuvudet anpassar sig efter huvudets form, medan ComfortCut-rakbladen ger en jämn och nära rakning i alla riktningar.
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Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män1

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Den här produkten

Head Shaver Pro 5000 Series Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Head Shaver Pro 5000 Series
Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

723,00 kr

  • HS740 Blade Refill

    HS740 Blade Refill
    Reservrakhuvuden till elektrisk rakapparat

    423,00 kr

723,00 kr

723,00 kr

Från världens främsta varumärke för elektriska rakapparater

Nära rakning, skonsam mot huden

  • Flexibelt 360° rakhuvud

  • ComfortCut-rakblad

  • PowerAdapt-sensor

  • Ergonomisk design

Från världens främsta varumärke för elektriska rakapparater*

Från världens främsta varumärke för elektriska rakapparater*

Philips Head Shaver Pro 5000 Series är designad för en nära rakning som även känns skön mot huden. Det perfekta verktyget för de som vill se prydliga ut, känna sig självsäkra och uttrycka sig själva fullt ut.

Skär av hårstrån i alla riktningar med det flexibla rakhuvudet som kan vridas i 360 grader

Skär av hårstrån i alla riktningar med det flexibla rakhuvudet som kan vridas i 360 grader

Fullt flexibel enhet som kan vridas i 360 grader för att följa huvudets konturer och ge en optimal kontakt med huden även på svåråtkomliga ställen. Den undviker alltför hårt tryck som kan orsaka obehag och irritation.

Mjuk och skonsam rakning med ComfortCut-rakblad

Mjuk och skonsam rakning med ComfortCut-rakblad

Få en ren och skön rakning med den här rakapparaten från Philips. Rakapparatens 36 ComfortCut-rakblad skär av varje hårstrå precis ovan hudnivå för ett slätt och jämnt resultat.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

305

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

08/05/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt !

Mycket bra produkt och bra kvalitet. Rakar väldigt bra på skallen och smidig att använda.

Fördelar

Bra produkt

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Date of Use 2026-04-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Date of Use 2026-04-05

10/02/2026

Norge

Norge

Verifierad köpare

Perfect buy!

Excellent price and works perfectly! Comfortable to use with a smooth finish and no sore or irritated skin!

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid

14/06/2026

Danmark

Danmark

God og hurtig barbering

Første gang jeg har brugt en barbermaskine til hovedet. Jeg fik en ubehagelig reaktion i nakken da jeg trykkede alt for hårdt. Efter en uges tid med barbering i 1-2 dages intervaller har jeg ingen problemer mere. Huden skal lige vænne sig til det og det skal du også :) Jeg anbefaler helt nybegyndere at købe en tube Panthenol creme som skal påføres i nakken ummidelbart efter barbering. Efter 1-2 uger vil det ikke være nødvændigt mere. Bare vær forsigtig i nakken. Barberingen er hurtig og effektiv. Det tager mig omkring 2-3 minutter hver anden dag. Batteriet holder i lang tid og skålen man får med til at rense produktet virker også godt, men man skal stadig skylle efter under vandhanen. 5 års garanti er også rigtig lækkert!

Fördelar

Hurtig tæt barbering, lang batteritid, 5 års garanti

Nackdelar

Man skal passe lidt på i nakken med ikke at trykke for hårdt, glider ikke optimalt på tør hud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Date of Use 2026-06-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Date of Use 2026-06-11

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024. 

  1. Källa: Euromonitor International Limited, försäljningsvolym, per kategoridefinition för kroppstrimrar, data från 2024, studie utförd i oktober 2024.

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