Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Den här produkten
Head Shaver Pro 5000 Series
Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
723,00 kr
HS740 Blade Refill
Reservrakhuvuden till elektrisk rakapparat
423,00 kr
723,00 kr
723,00 kr
Flexibelt 360° rakhuvud
ComfortCut-rakblad
PowerAdapt-sensor
Ergonomisk design
Philips Head Shaver Pro 5000 Series är designad för en nära rakning som även känns skön mot huden. Det perfekta verktyget för de som vill se prydliga ut, känna sig självsäkra och uttrycka sig själva fullt ut.
Fullt flexibel enhet som kan vridas i 360 grader för att följa huvudets konturer och ge en optimal kontakt med huden även på svåråtkomliga ställen. Den undviker alltför hårt tryck som kan orsaka obehag och irritation.
Få en ren och skön rakning med den här rakapparaten från Philips. Rakapparatens 36 ComfortCut-rakblad skär av varje hårstrå precis ovan hudnivå för ett slätt och jämnt resultat.
Ny
4.6
av 5
305
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Pingis
08/05/2026
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkt !
Mycket bra produkt och bra kvalitet. Rakar väldigt bra på skallen och smidig att använda.
Fördelar
Bra produkt
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Date of Use 2026-04-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Date of Use 2026-04-05
Foram1
10/02/2026
Norge
Verifierad köpare
Perfect buy!
Excellent price and works perfectly! Comfortable to use with a smooth finish and no sore or irritated skin!
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid
vvBDKvv
14/06/2026
Danmark
God og hurtig barbering
Første gang jeg har brugt en barbermaskine til hovedet. Jeg fik en ubehagelig reaktion i nakken da jeg trykkede alt for hårdt. Efter en uges tid med barbering i 1-2 dages intervaller har jeg ingen problemer mere. Huden skal lige vænne sig til det og det skal du også :) Jeg anbefaler helt nybegyndere at købe en tube Panthenol creme som skal påføres i nakken ummidelbart efter barbering. Efter 1-2 uger vil det ikke være nødvændigt mere. Bare vær forsigtig i nakken. Barberingen er hurtig og effektiv. Det tager mig omkring 2-3 minutter hver anden dag. Batteriet holder i lang tid og skålen man får med til at rense produktet virker også godt, men man skal stadig skylle efter under vandhanen. 5 års garanti er også rigtig lækkert!
Fördelar
Hurtig tæt barbering, lang batteritid, 5 års garanti
Nackdelar
Man skal passe lidt på i nakken med ikke at trykke for hårdt, glider ikke optimalt på tør hud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Date of Use 2026-06-11
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Date of Use 2026-06-11
Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024.
Källa: Euromonitor International Limited, försäljningsvolym, per kategoridefinition för kroppstrimrar, data från 2024, studie utförd i oktober 2024.
2 års garanti + 3 års utökad garanti vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp.