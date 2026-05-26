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Head Shaver Pro 5000 Series Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
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HS5980/15
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Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Varför tar min produkt längre tid att ladda än förväntat?
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Jag upplever hudproblem när jag har använt min Philips-rakapparat
Min Philips-rakapparat läcker vatten
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt
Jag hittar inte USB-adaptern/-laddaren till min Philips-produkt
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