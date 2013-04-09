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Utgått
HX3110/00
Ett läge
1 borsthuvud
Fler borsttag på 1 dag än vad din vanliga tandborste gör på en månad. Fler än 15 000 borsttag i minuten.
Smalt och ergonomiskt handtag som har utformats för att vara lika enkel att använda som en vanlig tandborste.
Borsta två gånger om dagen varje dag för att minska risken för hål
2.7
av 5
49
Recensioner
bertie
09/04/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
leaves mouth feeliin fresh after use
Simple to use .Have found my oral health has improved after using this tooth brush for last 3 months
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush
aese
31/07/2018
Portugal
Excelente produto
Escova de dentes muito versátil, fácil de usar, bateria com excelente duração,
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/33 Escova de dentes eléctrica sónica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/33 Escova de dentes eléctrica sónica
Baloo67
17/01/2018
Deutschland
3 Jahre und immer noch super
Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste