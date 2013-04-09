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  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
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  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
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  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
  • Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste

Utgått

Philips Sonicare PowerUpLaddningsbar sonisk eltandborste

HX3110/00

2.7
| (49) Recensioner
Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste
Den här elektriska Sonicare-tandborsten är utformad att vara lika enkel att använda som en vanlig tandborste med tandkräm, men tar bort mer plack än en vanlig tandborste.&lt;br>&lt;br>Vinnare av Men's Grooming Awards hos ShortList.com (2013).
Visa alla fördelar

Ett bra budgetval. Testa i 60 dagar!

Bättre plackborttagning än med vanlig tandborste

  • Ett läge

  • 1 borsthuvud

Sonic-teknik

Sonic-teknik

Fler borsttag på 1 dag än vad din vanliga tandborste gör på en månad. Fler än 15 000 borsttag i minuten.

Lättanvänd

Lättanvänd

Smalt och ergonomiskt handtag som har utformats för att vara lika enkel att använda som en vanlig tandborste.

Bidrar till att minska risken för hål

Bidrar till att minska risken för hål

Borsta två gånger om dagen varje dag för att minska risken för hål

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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2.7

av 5

49

Recensioner

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

leaves mouth feeliin fresh after use

Simple to use .Have found my oral health has improved after using this tooth brush for last 3 months

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush

31/07/2018

Portugal

Portugal

Excelente produto

Escova de dentes muito versátil, fácil de usar, bateria com excelente duração,

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/33 Escova de dentes eléctrica sónica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/33 Escova de dentes eléctrica sónica

17/01/2018

Deutschland

Deutschland

3 Jahre und immer noch super

Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

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