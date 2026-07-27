Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder

Gör rengöring mellan tänderna till en enkel del av din dagliga rutin med Philips Sonicare Compact Flosser 1000. På bara 60 sekunder tar den bort upp till 99,9 % av placken* mellan tänderna och längs tandköttskanten. Den hopfällbara konstruktionen gör den perfekt att ta med sig.