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  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
  • Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder

Ny

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Mundusch

HX3333/23

Tillgänglig i

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder
Gör rengöring mellan tänderna till en enkel del av din dagliga rutin med Philips Sonicare Compact Flosser 1000. På bara 60 sekunder tar den bort upp till 99,9 % av placken* mellan tänderna och längs tandköttskanten. Den hopfällbara konstruktionen gör den perfekt att ta med sig.
Visa alla fördelar

Tar bort upp till 99,9 % av placken i behandlade områden*

Enkel rengöring mellan tänderna på bara 60 sekunder

  • Kompakt och bärbar design

  • Tar varsamt bort upp till 99,9 % av placken i behandlade områden*

  • Upp till 100 % friskare tandkött jämfört med användning av tandtråd**

  • 3 rengöringslägen

  • 21 dagars batteritid***

Skonsam men ändå effektiv plackborttagning

Skonsam men ändå effektiv plackborttagning

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 är skonsam, effektiv och lätt att ta med sig överallt. Flosser tar bort upp till 99,9 % av placken mellan tänderna och längs tandköttskanten på bara 60 sekunder*.

Upp till 100 % friskare tandkött jämfört med användning av tandtråd**

Upp till 100 % friskare tandkött jämfört med användning av tandtråd**

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 är upp till 100 % mer effektiv än användning av tandtråd för friskare tandkött på bara 4 veckor**.

Kompakt och bärbar design

Kompakt och bärbar design

Flossern är kompakt och gjord för att följa med dig överallt. Vattenbehållaren på 200 ml kan föras in över handtaget när den är tom, vilket gör den enkel att förvara hemma eller packa ner i väskan när du reser.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. I en in vitro-undersökning. De faktiska resultaten kan variera.

  2. Efter 4 veckor, jämfört med rengöring med tandtråd, med Standard-munstycket

  3. Baserat på en rengöring per dag som varar i en minut