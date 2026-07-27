Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Ny
HX3333/24
Tillgänglig i
Kompakt och bärbar design
Tar varsamt bort upp till 99,9 % av placken i behandlade områden*
Upp till 100 % friskare tandkött jämfört med användning av tandtråd**
3 rengöringslägen
21 dagars batteritid***
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 är skonsam, effektiv och lätt att ta med sig överallt. Flosser tar bort upp till 99,9 % av placken mellan tänderna och längs tandköttskanten på bara 60 sekunder*.
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 är upp till 100 % mer effektiv än användning av tandtråd för friskare tandkött på bara 4 veckor**.
Flossern är kompakt och gjord för att följa med dig överallt. Vattenbehållaren på 200 ml kan föras in över handtaget när den är tom, vilket gör den enkel att förvara hemma eller packa ner i väskan när du reser.
Recensioner
I en in vitro-undersökning. De faktiska resultaten kan variera.
Efter 4 veckor, jämfört med rengöring med tandtråd, med Standard-munstycket
Baserat på en rengöring per dag som varar i en minut