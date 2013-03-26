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Utgått

Philips Sonicare EssenceLaddningsbar sonisk tandborste

HX5751

4.8

| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Bättre plackborttagning

Sonicares unika dynamiska rengöring når skonsamt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

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Bättre plackborttagning

  • Ett läge

  • 1 borsthuvud

  • Ett hårt resefodral

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.

Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt

Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt

Philips Sonicare är en skonsam elektrisk tandborste för tandställning (borsthuvudet slits snabbare när det används på tandställningar) och är dessutom säker för tandlagningar (fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala fickor.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

26/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

very different to electric tooth brush.

my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

26/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

very different to electric tooth brush.

my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

14/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

My 3rd toothbrush and still pleased!

This is my 3rd, I have been very satisfied with each one but have found each has improved on the last. I like the timer, the position of the head and the weight/feel of the handle. No complaints to date.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

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