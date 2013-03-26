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Utgått
Bättre plackborttagning
Sonicares unika dynamiska rengöring når skonsamt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Ett läge
1 borsthuvud
Ett hårt resefodral
Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.
Philips Sonicare är en skonsam elektrisk tandborste för tandställning (borsthuvudet slits snabbare när det används på tandställningar) och är dessutom säker för tandlagningar (fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala fickor.
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4.8
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
froggyvodka
26/03/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Susannah1976
26/03/2013
United Kingdom
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
mm42
14/03/2013
United Kingdom
My 3rd toothbrush and still pleased!
This is my 3rd, I have been very satisfied with each one but have found each has improved on the last. I like the timer, the position of the head and the weight/feel of the handle. No complaints to date.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essence HX5751 Sonic electric toothbrush