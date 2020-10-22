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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Support
HX5751
Utgått
Varför finns det ett mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget?
Vilka borstlägen har min Sonicare-tandborste?
Kan jag använda Sonicare-laddaren med andra tandborstar?
Hur laddar jag min Philips Sonicare-tandborste?
Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?
Vilket borsthuvud passar min Sonicare-tandborste?
Kan jag byta ut batteriet i min Sonicare-tandborste?
Hur rengör jag min Philips Sonicare-tandborste?